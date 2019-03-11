У Херсонській обл. затримали військовослужбовця з Криму, який перейшов на бік РФ

Фото: затримання дезертира (facebook.com/arkgunp)

Йому повідомили про підозру за статтею про дезертирство

У Херсонській області поліція затримала військовослужбовця, який після анексії Криму перейшов на бік РФ та служив за контрактом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління Національної поліції в АР Крим та м.Севастополі у Facebook.

Як зазначається, було затримано громадянина України 1985 року народження, який з 2011 року проходив службу у Військово-морських силах Збройних сил України та після окупації Автономної Республіки Крим перейшов на бік окупанта де проходив службу за контрактом.

Його передали до військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України, де йому повідомлено про підозру, за ч. 1 ст. 408 КК України (дезертирство, тобто самовільне залишення військової частини або місця служби з метою ухилитися від військової служби, а також нез'явлення з тією самою метою на службу у разі призначення, переведення, з відрядження, відпустки або з лікувального закладу - караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років).

Фото: затримання дезертира (facebook.com/arkgunp)

Нагадаємо, бойовика, який охороняв уламки збитого літака рейсу MH17, прикордонники зі складу Об’єднаних сил затримали у Торецьку.

РБК-Україна писало, що військова прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо генерал-майора, заступника начальника управління держохорони України - директора Департаменту охорони в АР Крим Управління держохорони України Станіслава Шапортова.