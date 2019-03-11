ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Херсонській обл. затримали військовослужбовця з Криму, який перейшов на бік РФ

Новини » Суспільство    11.03.2019 - 17:47
У Херсонській обл. затримали військовослужбовця з Криму, який перейшов на бік РФ
Фото: затримання дезертира (facebook.com/arkgunp)

Йому повідомили про підозру за статтею про дезертирство

У Херсонській області поліція затримала військовослужбовця, який після анексії Криму перейшов на бік РФ та служив за контрактом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління Національної поліції в АР Крим та м.Севастополі у Facebook

Як зазначається, було затримано громадянина України 1985 року народження, який з 2011 року проходив службу у Військово-морських силах Збройних сил України та після окупації Автономної Республіки Крим перейшов на бік окупанта де проходив службу за контрактом.

Його передали до військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України, де йому повідомлено про підозру, за ч. 1 ст. 408 КК України (дезертирство, тобто самовільне залишення військової частини або місця служби з метою ухилитися від військової служби, а також нез'явлення з тією самою метою на службу у разі призначення, переведення, з відрядження, відпустки або з лікувального закладу - караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років).

Фото: затримання дезертира (facebook.com/arkgunp)

Нагадаємо, бойовика, який охороняв уламки збитого літака рейсу MH17, прикордонники зі складу Об’єднаних сил затримали у Торецьку

РБК-Україна писало, що військова прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо генерал-майора, заступника начальника управління держохорони України - директора Департаменту охорони в АР Крим Управління держохорони України Станіслава Шапортова. 

 

Росія планує провести масштабні військові навчання в Криму В США схвалили законопроект, що забороняє визнавати Крим російським
Новини України Херсонская областьКрим
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся