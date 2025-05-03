Уолтц "насолил" Трампу не только с Signal: WP узнало о еще одном скандале

В феврале Майк Уолтц обсуждал с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху возможность нанесения удара по Ирану, чем расстроил президента США Дональда Трампа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.
На днях Трамп отправил в отставку Уолтца с поста своего советника по нацбезопасности, назначив его послом США в ООН. Судьба чиновника была решена после скандала с чатом Signal, куда он случайно добавил журналиста The Atlantic, и где обсуждались предстоящие удары по Йемену.
Однако Уолтц расстроил Трампа еще задолго до этого скандала. По словам двух источников, он активно координировал действия с Нетаньяху относительно военных вариантов действий против Ирана в преддверии встречи израильского лидера и Трампа в Белом доме.
Один из источников сказал, что Уолтц "хотел направить политику в направлении, которое не устраивало Трампа, поскольку США не пытались найти дипломатическое решение".
"Эта информация дошла до Трампа, и президент остался ею недоволен", - добавил этот человек.
Представитель Уолтца не ответил на запрос о комментарии, но директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг отреагировал после расследования WP.
"Президент определяет повестку дня, а его администрация должна реализовывать эту политику, все двигались в одном направлении, поэтому у него были самые успешные первые 100 дней в истории", - заявил он.
Некоторые представители администрации считали, что Уолтц пытаться склонить чашу весов в пользу военных действий и действовал рука об руку с израильтянами.
Напомним, по данным The New York Times, в мае Израиль планировал нанести удар по ядерным объектам Ирана. Однако Дональд Трамп отклонил эту идею, поскольку Тегеран согласился вести переговоры о ядерной сделке и уже в апреле ряд встреч прошли.
В то же время, вчера госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Иран должен прекратить обогащение урана и разработку ракет дальнего радиуса действия, а также позволить американским инспекторам посещать ядерные объекты. Однако Тегеран заявляет о своем праве на ядерный цикл.
Подробнее о том, что хочет Трамп от Ирана - читайте в материале РБК-Украина.
Также мы писали, что уволенному советнику по нацбезопасности президента США, Майклу Уолтцу, предлагали несколько дипломатических должностей, однако он выбрал именно работу в ООН.
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