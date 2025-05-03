Волц "насолив" Трампу не тільки з Signal: WP дізналося про ще один скандал

Днями Трамп відправив у відставку Волца з посади свого радника з нацбезпеки, призначивши його послом США в ООН. Доля чиновника була вирішена після скандалу з чатом Signal, куди він випадково додав журналіста The Atlantic, і де обговорювалися майбутні удари по Ємену.

Однак Волтц засмутив Трампа ще задовго до цього скандалу. За словами двох джерел, він активно координував дії з Нетаньяху щодо військових варіантів дій проти Ірану напередодні зустрічі ізраїльського лідера і Трампа в Білому домі.

Одне з джерел сказало, що Волц "хотів спрямувати політику в напрямку, який не влаштовував Трампа, оскільки США не намагалися знайти дипломатичне рішення".

"Ця інформація дійшла до Трампа, і президент залишився нею незадоволений", - додала ця людина.

Представник Волца не відповів на запит про коментар, але директор з комунікацій Білого дому Стівен Чунг відреагував після розслідування WP.

"Президент визначає порядок денний, а його адміністрація має реалізовувати цю політику, усі рухалися в одному напрямку, тому в нього були найуспішніші перші 100 днів в історії", - заявив він.

Деякі представники адміністрації вважали, що Волц намагатиметься схилити шальки терезів на користь військових дій і діяв пліч-о-пліч з ізраїльтянами.