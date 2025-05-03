Уолтц "насолил" Трампу не только с Signal: WP узнало о еще одном скандале

В феврале Майк Уолтц обсуждал с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху возможность нанесения удара по Ирану, чем расстроил президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post .

На днях Трамп отправил в отставку Уолтца с поста своего советника по нацбезопасности, назначив его послом США в ООН. Судьба чиновника была решена после скандала с чатом Signal, куда он случайно добавил журналиста The Atlantic, и где обсуждались предстоящие удары по Йемену.

Однако Уолтц расстроил Трампа еще задолго до этого скандала. По словам двух источников, он активно координировал действия с Нетаньяху относительно военных вариантов действий против Ирана в преддверии встречи израильского лидера и Трампа в Белом доме.

Один из источников сказал, что Уолтц "хотел направить политику в направлении, которое не устраивало Трампа, поскольку США не пытались найти дипломатическое решение".

"Эта информация дошла до Трампа, и президент остался ею недоволен", - добавил этот человек.

Представитель Уолтца не ответил на запрос о комментарии, но директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг отреагировал после расследования WP.

"Президент определяет повестку дня, а его администрация должна реализовывать эту политику, все двигались в одном направлении, поэтому у него были самые успешные первые 100 дней в истории", - заявил он.

Некоторые представители администрации считали, что Уолтц пытаться склонить чашу весов в пользу военных действий и действовал рука об руку с израильтянами.