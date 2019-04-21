ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський пообіцяв перезавантаження мінського процесу

Новини » Вибори 2019    21.04.2019 - 21:53
Зеленський пообіцяв перезавантаження мінського процесу
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна, Віталій Носач)

Зеленський пообіцяв кадрові зміни в мінському процесі

Володимир Зеленський заявив, що на посаді президента України він буде продовжувати нормандський формат і мінський напрямок, а також пообіцяв перезавантаження мінського процесу. Про це він заявив в ході прес-конференції, передає кореспондент РБК-Україна.

Зеленський пообіцяв зробити все, щоб повернути в Україну всіх військовополонених.

"Ми будемо продовжувати нормандський формат і мінський напрямок. Будемо йти до кінця, щоб припинити вогонь. Для нас завдання номер один - повернути заручників, військовополонених і моряків без винятку. Я зроблю все, щоб їх повернути додому. Впевнений, всі чекають цього позитивного результату", - сказав він.

Також він заявив про продовження нормандського формату у відносинах з РФ.

"Ми будемо діяти в нормандському форматі, будемо продовжувати мінський процес, я думаю, що у нас будуть кадрові зміни", - сказав Зеленський, відповідаючи на питання про відносини з Росією.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в команді Володимира Зеленського бачать пріоритетом співпраця з країнами "Великої сімки". Зокрема, команда буде фокусувати свою роботу на гуманітарних аспектах і на питаннях безпеки.

Крім того, спікер виборчого штабу кандидата в президенти Володимира Зеленського Дмитро Разумков заявив, що єдиним можливим варіантом вирішення конфлікту на Донбасі є спільні дії України і міжнародних партнерів.

Зеленський дорікнув Порошенко в агітації в день тиші Зеленський анонсував звільнення Луценка
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як проходить другий тур голосування
Новини України Порошенко Зеленський Володимир Зеленський
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся