Волкер прогнозує нові санкції ЄС і США проти Росії

Фото: Курт Волкер (flickr.com/usembassykyiv)

США і ЄС можуть ввести санкції проти РФ, якщо вона не відпустить українських моряків

Сполучені Штати Америки (США) і Європейський союз (ЄС) розглядають можливість введення додаткових санкцій проти Росії, якщо влада країни не звільнять затриманих в Керченській протоці українських моряків. Про це заявив спецпредставник США по Україні Курт Волкер, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на росЗМІ.

Також він заявив, що США підтримують пропозицію Німеччини і Франції про направлення спостерігачів для моніторингу ситуації в Керченській протоці.

"Як Сполучені Штати, так і Європа розглядають те, які додаткові заходи треба вжити, якщо Росія не звільнить моряків", - сказав він.

Нагадаємо, постійний представник ЄС в Росії Маркус Едерер зробив офіційний демарш на адресу заступника міністра закордонних справ Росії Олександра Грушка. Постпред Євросоюзу зажадав від РФ негайного звільнення українських моряків.

РБК-Україна писало, що глави МЗС Чехії та Данії закликали РФ негайно звільнити українських моряків.