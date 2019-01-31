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Волкер прогнозує нові санкції ЄС і США проти Росії

Новини » Політика    31.01.2019 - 16:49
Волкер прогнозує нові санкції ЄС і США проти Росії
Фото: Курт Волкер (flickr.com/usembassykyiv)

США і ЄС можуть ввести санкції проти РФ, якщо вона не відпустить українських моряків

Сполучені Штати Америки (США) і Європейський союз (ЄС) розглядають можливість введення додаткових санкцій проти Росії, якщо влада країни не звільнять затриманих в Керченській протоці українських моряків. Про це заявив спецпредставник США по Україні Курт Волкер, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на росЗМІ.

Також він заявив, що США підтримують пропозицію Німеччини і Франції про направлення спостерігачів для моніторингу ситуації в Керченській протоці.

"Як Сполучені Штати, так і Європа розглядають те, які додаткові заходи треба вжити, якщо Росія не звільнить моряків", - сказав він.

Нагадаємо, постійний представник ЄС в Росії Маркус Едерер зробив офіційний демарш на адресу заступника міністра закордонних справ Росії Олександра Грушка. Постпред Євросоюзу зажадав від РФ негайного звільнення українських моряків.

РБК-Україна писало, що глави МЗС Чехії та Данії закликали РФ негайно звільнити українських моряків.

Також генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг після зустрічі з головою ОБСЄ, міністром закордонних справ Словаччини Мирославом Лайчаком заявив, що НАТО буде і надалі чинити тиск на Росію, щоб вона почала поважати суверенітет і територіальну цілісність України.

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Новини України ЕвросоюзСполучені Штати АмерикиСанкціїРосійська ФедераціяКерченский мостморякиКурт Волкер
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