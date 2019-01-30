РФ спростувала можливість відправки міжнародних спостерігачів в Керченську протоку

Фото: Керченська протока (wikipedia.org)

У РФ заявили, що допуск німецьких і французьких фахівців у Керченську протоку буде одноразовим

Заступник голови МЗС РФ Григорій Карасін заявив, що "не може бути й мови" про відправку місії міжнародних спостерігачів в Керченську протоку для контролю за дотриманням міжнародних правил судноплавства. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на росЗМІ.

Він заявив, що домовленість президента РФ Володимира Путіна і канцлера Німеччини Ангели Меркель про допуск німецьких і французьких фахівців у Керченську протоку була неправильно зрозуміла.

"Про це й мови не може бути (відправлення місії міжнародних спостерігачів в Керченську протоку, ред.). Ми в якості жесту доброї волі запропонували одноразову поїздку експертів, щоб вони потім доповіли своєму керівництву. Але, на жаль, це було сприйнято як запрошення до більш широкого танцю. Нас такий підхід не влаштовує", - заявив він.

За його словами, запрошення було "одноразовим":

"Ми в особі президента Путіна запропонували канцлеру Меркель, що

якщо вони хочуть направити одноразову якусь групу для того, щоб

подивитися, як йдуть справи на місці в Керченській протоці, то ми готові це організувати. Але ми категорично проти того, щоб це погоджувалося з багатостороннім форматом моніторингу, та ще включаючи Україну. Тобто фактично роздувати формат до повномасштабної, довгострокової місії", - підкреслив він.

Нагадаємо, глава МЗС Німеччини Хайко Маас передав російській стороні документ з пропозиціями по Керченській протоці.

РБК-Україна писало, що Парламентська асамблея Ради Європи 24 січня прийняла українську резолюцію по Азову Україна в резолюції ПАРЄ вимагає звільнення моряків і політв'язнів РФ. Також у документі засуджується будівництво Керченського мосту, який порушує територіальну цілісність України; обшуки українських суден в Азовському морі.