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НАТО продовжити тиск на РФ у питанні відновлення суверенітету України

Новини » Політика    29.01.2019 - 16:55
НАТО продовжити тиск на РФ у питанні відновлення суверенітету України
Фото: Йенс Столтенберг і Мирослав Лайчак (nato.int)

Йенс Столтенберг на зустрічі з головою ОБСЄ обговорили ситуацію в Україні

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг після зустрічі з головою ОБСЄ, міністром закордонних справ Словаччини Мирославом Лайчаком заявив, що НАТО буде і надалі чинити тиск на Росію, щоб вона почала поважати суверенітет і територіальну цілісність України. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу НАТО.

Повідомляється, що сторони обговорили ситуацію в Україні.

"НАТО буде і надалі чинити тиск на Росію, щоб вона почала поважати суверенітет і територіальну цілісність України і виконувати свої мінські зобов'язання", - заявив Столтенберг.

Нагадаємо, на Раді Росія-НАТО союзники Північноатлантичного альянсу закликали РФ звільнити незаконно затриманих в Керченській протоці українських моряків.

Додамо, Парламентська асамблея Ради Європи 25 січня проголосувала за річний звіт Моніторингового комітету Асамблеї, в якому засудила відсутність прогресу в питанні звільнення незаконно утримуваних в українців Росії.

До цього Парламентська асамблея Ради Європи прийняла українську резолюцію по Азову.

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