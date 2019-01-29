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Глави МЗС Чехії та Данії закликали РФ негайно звільнити українських моряків

Новини » Політика    29.01.2019 - 21:38
Глави МЗС Чехії та Данії закликали РФ негайно звільнити українських моряків
Фото: міністри у Маріуполі (twitter.com/pavloklimkin)

У разі відмови, ЄС запровадить нові санкції

За результатами поїздки до Маріуполя міністри закордонних справ Чехії Томаш Петршичек та Данії Андерс Самуельсен закликали РФ негайно звільнити українських військовополонених моряків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС України

Як зазначається, глави МЗС Данії та Чехії висловили незмінну і тверду підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України та засудили дії Росії.

Було наголошено на тому, що, у разі відмови Москви звільнити українських моряків, Євросоюз запровадить нові санкції проти Росії. РФ також закликано забезпечити свободу навігації у Чорному та Азовському морях, а також у Керченській протоці.

"Питання можливого введення нових обмежувальних заходів стосовно Росії та збільшення допомоги українському Приазов’ю обговорюватимуться 18 лютого цього року в Брюсселі у рамках чергового засідання Ради ЄС у закордонних справах", - йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо, сьогодні міністри провели зустріч з керівництвом Маріупольського порту. Було обговорено, зокрема, перспективи надання допомоги Приазов'ю в умовах блокування Росією українських кораблів. 

РБК-Україна писало, що 29 січня глави МЗС України, Чехії та Данії також відвідали пункт надання допомоги населенню на КПВВ "Гнутове". Зокрема, вони ознайомилися з умовами, які створено на пункті для громадян, що перетинають КПВВ.

Клімкін і глави МЗС Чехії та Данії прибули до Маріуполя Данія вимагає від ЄС ввести санкції проти Росії через агресію в Азовському морі
Новини України МЗСЧехияморякиДания
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