Постпред Євросоюзу вимагає від РФ негайного звільнення українських моряків

Фото: Маркус Едерер (hse.ru)

Маркус Едерер зробив офіційний демарш на адресу заступника міністра закордонних справ РФ Олександра Грушка

Постійний представник ЄС в Росії Маркус Едерер зробив офіційний демарш на адресу заступника міністра закордонних справ Росії Олександра Грушка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка в Twitter.

"Посол ЄС в Росії сьогодні виступив з демаршем до міністра закордонних справ Грушко, повторивши позицію ЄС щодо затримання 24 українців, захоплених біля Азовського моря в листопаді", - повідомив журналіст.

Нагадаємо, за результатами поїздки в Маріуполь міністри закордонних справ Чехії Томаш Петршічек і Данії Андерс Самуельсен закликали РФ негайно звільнити українських військовополонених моряків.

Додамо, Німеччина готова підтримувати Україну в питаннях заборони російської агресії шляхом присутності кораблів ВМС Бундесверу в Чорному морі. Також представники уряду Німеччини заявили, що будуть домагатися звільнення українських моряків та всебічної підтримки реформ у секторі безпеки і оборони України.