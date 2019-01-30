ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Постпред Євросоюзу вимагає від РФ негайного звільнення українських моряків

Новини » Політика    30.01.2019 - 20:46
Постпред Євросоюзу вимагає від РФ негайного звільнення українських моряків
Фото: Маркус Едерер (hse.ru)

Маркус Едерер зробив офіційний демарш на адресу заступника міністра закордонних справ РФ Олександра Грушка

Постійний представник ЄС в Росії Маркус Едерер зробив офіційний демарш на адресу заступника міністра закордонних справ Росії Олександра Грушка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка в Twitter.

"Посол ЄС в Росії сьогодні виступив з демаршем до міністра закордонних справ Грушко, повторивши позицію ЄС щодо затримання 24 українців, захоплених біля Азовського моря в листопаді", - повідомив журналіст.

Постпред Євросоюзу вимагає від РФ негайного звільнення українських моряків

Нагадаємо, за результатами поїздки в Маріуполь міністри закордонних справ Чехії Томаш Петршічек і Данії Андерс Самуельсен закликали РФ негайно звільнити українських військовополонених моряків.

Додамо, Німеччина готова підтримувати Україну в питаннях заборони російської агресії шляхом присутності кораблів ВМС Бундесверу в Чорному морі. Також представники уряду Німеччини заявили, що будуть домагатися звільнення українських моряків та всебічної підтримки реформ у секторі безпеки і оборони України.

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг після зустрічі з головою ОБСЄ, міністром закордонних справ Словаччини Мирославом Лайчаком заявив, що НАТО буде і надалі чинити тиск на Росію, щоб вона почала поважати суверенітет і територіальну цілісність України.

 

Туск і Мей обговорять Brexit WSJ оприлюднила строки запуску механізму обходу санкцій проти Ірану в ЄС
Новини України Евросоюз
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся