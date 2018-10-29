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Волкер посетит Украину в ноябре

Новости » Политика    29.10.2018 - 11:50
Фото: Курт Волкер (РБК-Украина)
Фото: Курт Волкер (РБК-Украина)

Точная дата визита Волкера в Украину еще не назначена

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер посетит Украину в ноябре. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Волкера "Интерфакс-Украина".

По словам Волкера, он посетит Украину в ноябре, но точная дата его визита еще не назначена.

"Да, уже в следующем месяце. Конкретная дата еще не определена, но я подыскиваю время в своем календаре", - сказал он, отвечая на вопрос о том, планирует ли он посетить Украину в ближайшее время.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Министерстве иностранных дел Российской Федерации обвинили Волкера в "стремлении разрушить минские соглашения".

Отметим, ранее Волкер сообщал, что обсуждал с помощником президента России Владиславом Сурковым вопрос введения миротворцев на Донбасс. Кроме того, по словам Волкера, на данный момент он и Сурков продолжают обсуждать возможность проведения очередной встречи. Вместе с тем, дата возможной встречи еще не назначена.

Кроме того, комментируя продолжающийся конфликт на Донбассе, Волкер отмечал, что Российская Федерация настроена ждать выборов в Украине, чтобы посмотреть, что произойдет дальше. 

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