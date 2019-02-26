Волкер назвав символом підтримки США візит есмінця Donald Cook в Одесу

Волкер 26 лютого розпочав візит в Україну

Спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер во время визита в Одессу назвал прибытия в Украину, эсминца USS Donald Cook символом солидарности США с Украиной и поддержки ее суверенитета. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Волкера.

Волкер подчеркнул, что Donald Cook приглашен Украиной для укрепления партнерства и поддержки суверенитета.

"Наш визит - это укрепление нашего партнерства и поддержка принципов свободы судоходства в Черном море", - подчеркнул спецпредставитель США.

Как сообщил в Twitter корреспондент "Радио свобода" Михаил Штекель, в Одессу сегодня приехали, кроме Волкера, посол США в ЕС, представитель Еврокомиссии, представитель ЕС, заместитель премьера Румынии. Кроме того, сегодня ожидается визит президента Петра Порошенко и министра иностранных дел Украины Павла Климкина.

Фото: визит дипломатов в Одессу (facebook.com/DumskayaTV, twitter.com/SpecRepUkraine)

Ранее в Посольстве США в Украине заявили, что визит американского ракетного эсминца USS Donald Cook в Одессе символизирует силу партнерства между Украиной и США.

Напомним, американский ракетный эсминец USS Donald Cook вошел 25 февраля утром в Одесский морской торговый порт. Он пробудет в Одессе три дня - до 27 февраля включительно

РБК-Украина писало, что президент Украины Петр Порошенко и спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер примут участие в международном форуме по Крыму, который пройдет 26-27 февраля в Мыстецком арсенале в Киеве.