Волкер назвав символом підтримки США візит есмінця Donald Cook в Одесу

Волкер 26 лютого розпочав візит в Україну
Спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер во время визита в Одессу назвал прибытия в Украину, эсминца USS Donald Cook символом солидарности США с Украиной и поддержки ее суверенитета. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Волкера.
Волкер подчеркнул, что Donald Cook приглашен Украиной для укрепления партнерства и поддержки суверенитета.
"Наш визит - это укрепление нашего партнерства и поддержка принципов свободы судоходства в Черном море", - подчеркнул спецпредставитель США.
Фото: визит дипломатов в Одессу (facebook.com/DumskayaTV, twitter.com/SpecRepUkraine)
Ранее в Посольстве США в Украине заявили, что визит американского ракетного эсминца USS Donald Cook в Одессе символизирует силу партнерства между Украиной и США.
Напомним, американский ракетный эсминец USS Donald Cook вошел 25 февраля утром в Одесский морской торговый порт. Он пробудет в Одессе три дня - до 27 февраля включительно
РБК-Украина писало, что президент Украины Петр Порошенко и спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер примут участие в международном форуме по Крыму, который пройдет 26-27 февраля в Мыстецком арсенале в Киеве.