Американський есмінець Donald Cook зайшов в порт Одеси

Фото: есмінець USS Donald Cook (facebook.com dumskaya.net)

Есмінець пробуде в Одесі три дні - до 27 лютого включно

Американський ракетний есмінець USS Donald Cook увійшов сьогодні, 25 лютого, вранці в Одеський морський торговий порт. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Думская.

Видання пише, що есмінець пришвартувався біля 16-го причалу Морвокзалу. Він пробуде в Одесі три дні - до 27 лютого включно.

Командування 6-го флоту США повідомляє, що прибув есмінець, щоб "провести операції з безпеки на морі і підвищити стабільність у цьому регіоні". Він уже взяв участь у маневрах з фрегатом TCGFatih (F242) військово-морських сил Турецької Республіки. Подібні навчання будуть проведені і з кораблями українських Військово-морських сил.

Нагадаємо, 19 лютого американський есмінець USS Donald Cook попрямував в Чорне море через протоку Дарданелли.

Раніше президент України Петро Порошенко заявив про необхідність збільшити присутність військових кораблів НАТО в Чорному морі через російську агресію.

Також генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що альянс має намір нарощувати військову присутність в Чорному морі у відповідь на порушення Росією міжнародних норм. Зокрема, Столтенберг зазначив, що зведення Москвою мосту над Керченською протокою не відповідає нормам права, так як контроль Росії над Кримом був встановлений незаконним шляхом.