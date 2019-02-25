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Порошенко і Волкер візьмуть участь у форумі по Криму

Новини » Політика    25.02.2019 - 14:23
Порошенко і Волкер візьмуть участь у форумі по Криму
Фото: Петро Порошенко і Курт Волкер (president.gov.ua)

Форум по Криму пройде в Києві 26-27 лютого

Президент України Петро Порошенко і спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер візьмуть участь у міжнародному форумі по Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням інтерв'ю першого заступника міністра інформаційної політики Еміне Джапарової "Укрінформу".

За її словами, п'ятий Міжнародний форум "Окупований Крим. 5 років спротиву" пройде 26-27 лютого у Мистецькому арсеналі в Києві. Відкриття відбудеться за участю Порошенка і Волкера, які стануть ключовими спікерами.

Зазначимо, Волкер на своїй сторінці в Twitter заявив, що вже прибув до України. Він також прокоментував новину про те, що есмінець США зайшов в порт Одеси. Зокрема, він заявив, що розраховує на зміцнення партнерства з Україною у військово-морській сфері.

Нагадаємо, в лютому Волкер назвав відновлення суверенітету України метою цивілізованого світу. Він також відзначив необхідність миротворчої операції на Донбасі. У той же час дипломат підкреслив, що Росія "не дозволить Україні повернути тимчасово окуповані території".

Пізніше Волкер також заявив, що РФ відмовляється врегулювати ситуацію на Донбасі під час виборів в Україні.

 

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