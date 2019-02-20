Американський есмінець Donald Cook зайде в порт Одеси

Фото: американський есмінець USS Donald Cook (twitter.com/USNavyEurope)

Український флот проводить навчання в очікуванні атаки у відкритому морі з боку РФ

Американський есмінець Donald Cook, який знову увійшов у Чорне море для проведення спільних навчань з Україною та іншими союзниками, прибуде до Одеси. Про це заявили у ВМС США, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Як повідомляється, прибуття корабля в Чорне море, яке стане в цьому році його другим візитом, відбудеться на тлі ескалації напруженості і насильства між підтримуваними Росією бойовиками та українськими силами.

"Український флот проводить навчання в очікуванні атаки у відкритому морі з боку Росії, особливо в районі українського порту Маріуполь, де Росія захопила і кинула і утримує 24 моряків з трьох українських судів в кінці минулого року", - повідомили в МВС США.

Командувач ВМС США в Європі адмірал Джеймс Фогго, Donald Cook зайде в порт Одеси.

"Весь цей епізод в Азовському морі був для мене дуже важким", - заявив адмірал Фогго.

Нагадаємо, 19 лютого американський есмінець USS Donald Cook попрямував в Чорне море через протоку Дарданелли.

28 січня американський есмінець USS Donald Cook покинув Чорне море через протоку Босфор. Зазначимо, Donald Cook є міноносцем четвертого покоління, основною зброєю якого є керовані крилаті ракети "Томагавк" зі здатністю нести ядерні заряди. Зайшов есмінець в акваторію Чорного моря 19 січня 2019 року.

Також РБК-Україна писало, що Військово-повітряні сили США направили літак радіоелектронної розвідки Boeing RC-135V для патрулювання неподалік від узбережжя окупованої Росією Кримського півострова і їх Чорноморського узбережжя поблизу Новоросійська.