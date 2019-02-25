У посольстві США прокоментували візит есмінця Donald Cook в Одесу

Фото: американський есмінець USS Donald Cook (twitter.com/USNavyEurope)

Посол називає цей візит символом сили партнерства між Україною і США

У Посольстві США в Україні вважають, що візит американського ракетного есмінця USS Donald Cook в Одесу символізує силу партнерства між Україною та США. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення посольства у Twitter.

Як зазначається у посольстві вітають візит військогового американського корабля в український порт.

"Ми щиро вітаємо Корабель ВМС США "Дональд Кук" в Одесі. Цей візит корабля символізує силу партнерства між Україною та США", - цитує посольство слова посла США в Україні Марі Йованович.

РБК-Україна писало, що американський ракетний есмінець USS Donald Cook увійшов сьогодні, 25 лютого, вранці в Одеський морський торговий порт. Есмінець пришвартувався біля 16-го причалу Морвокзалу. Він пробуде в Одесі три дні - до 27 лютого включно. Мета візиту корабля в Чорне море - "провести операції з безпеки на морі і підвищити стабільність у цьому регіоні".

Раніше повідомлялося, що 19 лютого американський есмінець USS Donald Cook попрямував в Чорне море через протоку Дарданелли.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що альянс має намір нарощувати військову присутність в Чорному морі у відповідь на порушення Росією міжнародних норм.