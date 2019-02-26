Волкер назвав символом підтримки США візит есмінця Donald Cook в Одесу

Фото: Курт Волкер в Одесі (twitter.com/SpecRepUkraine)

Волкер 26 лютого розпочав візит в Україну

Спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер під час візиту до Одеси назвав прибуття в Україну, есмінця USS Donald Cook символом солідарності США з Україною та підтримки її суверенітету. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Волкера.

Волкер наголосив, що Donald Cook запрошений Україною для зміцнення партнерства та підтримки суверенітету.

"Наш візит - це зміцнення нашого партнерства та підтримка принципів свободи судноплавства в Чорному морі", - наголосив спецпредставник США.

Як повідомив у Twitter кореспондент "Радіо свобода" Михайло Штекель, до Одеси сьогодні приїхали, окрім Волкера, посол США в ЄС, представник Єврокомісії, представник ЄС, заступник прем'єра Румунії. Крім того, сьогодні очікується візит президента Петра Порошенко та міністра закордонних справ України Павла Клімкіна.

Фото: візит дипломатів в Одесу (facebook.com/DumskayaTV, twitter.com/SpecRepUkraine)

Раніше у Посольстві США в Україні заявили, що візит американського ракетного есмінця USS Donald Cook в Одесу символізує силу партнерства між Україною та США.

Нагадаємо, американський ракетний есмінець USS Donald Cook увійшов 25 лютого вранці в Одеський морський торговий порт. Він пробуде в Одесі три дні - до 27 лютого включно

РБК-Україна писало, що президент України Петро Порошенко і спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер візьмуть участь у міжнародному форумі по Криму, який пройде 26-27 лютого у Мистецькому арсеналі в Києві.