ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Волкер назвав символом підтримки США візит есмінця Donald Cook в Одесу

Новини » Політика    26.02.2019 - 11:04
Волкер назвав символом підтримки США візит есмінця Donald Cook в Одесу
Фото: Курт Волкер в Одесі (twitter.com/SpecRepUkraine)

Волкер 26 лютого розпочав візит в Україну

Спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер під час візиту до Одеси назвав прибуття в Україну, есмінця USS Donald Cook символом солідарності США з Україною та підтримки її суверенітету. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Волкера.

Волкер наголосив, що Donald Cook запрошений Україною для зміцнення партнерства та підтримки суверенітету. 

"Наш візит - це зміцнення нашого партнерства та підтримка принципів свободи судноплавства в Чорному морі", - наголосив спецпредставник США. 

Волкер назвав символом підтримки США візит есмінця Donald Cook в ОдесуЯк повідомив у Twitter кореспондент "Радіо свобода" Михайло Штекель, до Одеси сьогодні приїхали, окрім Волкера, посол США в ЄС, представник Єврокомісії, представник ЄС, заступник прем'єра Румунії. Крім того, сьогодні очікується візит президента Петра Порошенко та міністра закордонних справ України Павла Клімкіна.

Фото: візит дипломатів в Одесу (facebook.com/DumskayaTV, twitter.com/SpecRepUkraine)

Раніше у Посольстві США в Україні заявили, що візит американського ракетного есмінця USS Donald Cook в Одесу символізує силу партнерства між Україною та США. 

Нагадаємо, американський ракетний есмінець USS Donald Cook увійшов 25 лютого вранці в Одеський морський торговий порт. Він пробуде в Одесі три дні - до 27 лютого включно

РБК-Україна писало, що президент України Петро Порошенко і спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер візьмуть участь у міжнародному форумі по Криму, який пройде 26-27 лютого у Мистецькому арсеналі в Києві.

Американський есмінець Donald Cook зайшов в порт Одеси МЗС РФ пообіцяло відповісти на заяву Волкера про невиконання мінських угод
Новини України ОдесаКурт Волкер
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся