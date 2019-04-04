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Волкер та Чапутович обговорили підтримку України після виборів

Новини » Вибори 2019    04.04.2019 - 15:16
Волкер та Чапутович обговорили підтримку України після виборів
Фото: Яцек Чапутович (msz.gov.pl)

Сторони наголосили на підтримці суверенітету України

Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович під час зустрічі зі спеціальним представником США з питань України Куртом Волкером наголосив на необхідності невизнання та засудження незаконних дій Росії після виборів 2019. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо"

Чапутович розповів, що обговорив з Волкером ситуацію в Україні і те, як вона зміниться після виборів.

"Ми спілкувалися також про те, що може міжнародне співтовариство зробити, аби підтримати суверенітет України", - додав очільник польської дипломатії.

Чапутович заявив, що під час зустрічей у Вашингтоні держави НАТО будуть дискутувати про те, як адаптувати функціонування Альянсу до нових загроз, а також, як забезпечити розширення трансатлантичних зв’язків

Раніше голова Кабінету президента Польщі Кшиштоф Щерський, коментуючи результати першого туру президентських виборів в Україні, заявив, що Польща не має фаворитів серед кандидатів

РБК-Україна писало, що Європейський союз у своїй заяві наголосив, що сподівається, що другий тур виборів в Україні буде чесним та прозорим. За даними спостерігачів місії ОБСЄ, вибори були конкурентоспроможними, виборці мали широкий вибір і продемонстрували високу явку. 

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