Волкер та Чапутович обговорили підтримку України після виборів

Фото: Яцек Чапутович (msz.gov.pl)

Сторони наголосили на підтримці суверенітету України

Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович під час зустрічі зі спеціальним представником США з питань України Куртом Волкером наголосив на необхідності невизнання та засудження незаконних дій Росії після виборів 2019. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

Чапутович розповів, що обговорив з Волкером ситуацію в Україні і те, як вона зміниться після виборів.

"Ми спілкувалися також про те, що може міжнародне співтовариство зробити, аби підтримати суверенітет України", - додав очільник польської дипломатії.

Чапутович заявив, що під час зустрічей у Вашингтоні держави НАТО будуть дискутувати про те, як адаптувати функціонування Альянсу до нових загроз, а також, як забезпечити розширення трансатлантичних зв’язків

Раніше голова Кабінету президента Польщі Кшиштоф Щерський, коментуючи результати першого туру президентських виборів в Україні, заявив, що Польща не має фаворитів серед кандидатів.

РБК-Україна писало, що Європейський союз у своїй заяві наголосив, що сподівається, що другий тур виборів в Україні буде чесним та прозорим. За даними спостерігачів місії ОБСЄ, вибори були конкурентоспроможними, виборці мали широкий вибір і продемонстрували високу явку.