"Родненькие наши": появились первые кадры Лубинца из оккупированных Олешек

Омбудсмен Дмитрий Лубинец, прибывший в оккупированные Олешки в рамках гуманитарной миссии, встретился с местными жителями. На видео люди рассказывают, что уже собрали вещи и ждут автобусов, чтобы выехать на подконтрольную Украине территорию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео Офиса украинского омбудсмена.

В начале видео одна из местных жительниц обещала украинского омбудсмена со словами "Родненькие наши".

По словам жителей, они подготовились к эвакуации: подписали сумки, указали на них фамилии и номера телефонов.

"Мы сейчас выставляем автобусы. Всех, кто в Украину будут ехать, мы скажем, из какого по какой автобус будем всех забирать", - объясняет Лубинец.

Во время разговора женщина, представившаяся по имени Анна Леонидовна, сказала, что узнала омбудсмена Лубинца.

Гуманитарная миссия в Олешках

Напомним, украинская делегация прибыла в оккупированные Олешки на Херсонщине в рамках гуманитарной миссии, которая предусматривает доставку помощи и эвакуацию гражданских. Для ее проведения был согласован режим тишины при содействии первой леди США Мелании Трамп.

Накануне начала операции возглавившие миссию омбудсмены Украины и России сообщили о завершении разминирования определенных маршрутов.

Украинская и российская стороны согласовали маршрут гуманитарной миссии. Украинская делегация сначала прибыла в Гомель в Белоруссии, оттуда отправилась в российскую Анапу, а затем через Крым - в оккупированные Олешки. По этому же маршруту планируют вывозить жителей, которые решат эвакуироваться.

По словам Лубинца, жители города могут самостоятельно выбрать направление выезда - на подконтрольную Украине территорию или в Россию.

Для эвакуации было подготовлено 25 автобусов на 750 мест, а также автомобили скорой помощи для маломобильных людей. Особое внимание обещали уделить пожилым людям, людям с инвалидностью и тем, кто не может самостоятельно позаботиться о себе.

Гуманитарный груз, по данным российских СМИ, включает в себя продукты, лекарства, питьевую воду, средства гигиены и топливо для генераторов.

Режим тишины в Олешках, как ожидается, должен продлиться до 22:59 1 ноября.