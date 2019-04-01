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В ЄС сподіваються, що другий тур виборів в Україні буде чесним

Новини » Вибори 2019    01.04.2019 - 19:39
В ЄС сподіваються, що другий тур виборів в Україні буде чесним
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Сторони виборчого процесу закликали дотримуватися демократичних принципів

Європейський союз сподівається, що другий тур виборів в Україні буде чесним та прозорим. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ЄС

Як зазначається, за даними спостерігачів місії ОБСЄ, вибори були конкурентоспроможними, виборці мали широкий вибір і продемонстрували високу явку. 

"Європейський Союз сподівається на вільний, чесний і прозорий другий тур виборів 21 квітня, який відбудеться відповідно до міжнародних стандартів. Важливо, щоб усі сторони дотримувалися демократичних принципів, поважаючи волю українського народу, і уникаючи неналежного напруження", - йдеться в заяві. 

Водночас в ЄС зазначили, що під час першого туру виборів міжнародні спостерігачі зафіксували зловживання державними ресурсами та підкуп виборців. 

"Хоча медіа-ландшафт різноманітний, висвітлення кампанії часто було упередженим, і між учасниками конкурсу не було справжньої політичної дискусії. Тим не менш, день виборів, який був мирним, оцінювався позитивно в цілому і проклав шлях до другого туру. Голосування було добре організованим, гладким, прозорим та ефективним, і процедури загалом дотримувалися", - йеться в заяві.

Нагадаємо, вчора, 31 березня, в Україні відбувся перший тур виборів президента.  За результатами підрахунку 90% протоколів, Зеленський набирає 30.26% голосів. Далі йдуть Петро Порошенко з результатом 15.99% голосів, Юлія Тимошенко - 13.35%. П'ятірку лідерів замикають Юрій Бойко (11.53%) та Анатолій Гриценко (7,00%). Проголосували понад 16,5 млн виборців.

Остаточні результати виборів обіцяють оприлюднити до 10 квітня. Другий тур запланований на 21 квітня.

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