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Волкер и Чапутович обсудили поддержку Украины после выборов

Новости » Выборы 2019    04.04.2019 - 15:16
Волкер и Чапутович обсудили поддержку Украины после выборов
Фото: Яцек Чапутович (msz.gov.pl)

Стороны подчеркнули поддержку суверенитета Украины

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович во время встречи со специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером подчеркнул необходимость непризнания и осуждения незаконных действий России после выборов 2019. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

Чапутович рассказал, что обсудил с Волкером ситуацию в Украине и то, как она изменится после выборов.

"Мы общались также о том, что может международное сообщество сделать, чтобы поддержать суверенитет Украины", - добавил глава польской дипломатии.

Чапутович заявил, что во время встреч в Вашингтоне государства НАТО будут дискутировать о том, как адаптировать функционирование Альянса к новым угрозам, а также, как обеспечить расширение трансатлантических связей.

Ранее глава Кабинета президента Польши Кшиштоф Щерский, комментируя результаты первого тура президентских выборов в Украине, заявил, что Польша не имеет фаворитов среди кандидатов.

РБК-Украина писало, что Европейский союз в своем заявлении подчеркнул, что надеется, что второй тур выборов в Украине будет честным и прозрачным. По данным наблюдателей миссии ОБСЕ, выборы были конкурентоспособными, избиратели имели широкий выбор и продемонстрировали высокую явку.

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