ua en ru
Ср, 20 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Стреляли по пенсионерам? Что известно о конфликте между женщинами и ТЦК в селе на Волыни

Среда 20 августа 2025 16:34
UA EN RU
Стреляли по пенсионерам? Что известно о конфликте между женщинами и ТЦК в селе на Волыни На Волыни конфликт между местными жителями и ТЦК привел к ранению женщины (кадр из видео: youtube.com/@mediaavers)
Автор: Ирина Костенко

В селе Новые Червища Камень-Каширского района Волынской области произошел конфликт между местными жительницами (женщинами пенсионного возраста) и представителями ТЦК.

Подробнее о ситуации, которая сложилась, и реакции на нее областного ТЦК и СП, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Что о конфликте с ТЦК рассказали местные жители

Согласно информации журналистов луцкой ТРК "Аверс", в селе Новые Червища Камень-Каширского района Волынской области военные территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) "стреляли в людей".

По словам очевидцев, сотрудники ТЦК открыли огонь по женщинам пенсионного возраста, которые пытались помешать принудительному задержанию мужчины с инвалидностью.

Участница конфликта - местная жительница Нина - рассказала представителям СМИ, что по селу проезжали две машины ТЦК, когда на их пути попался мужчина с инвалидностью по имени Владимир, который ехал по улице на велосипеде.

Она попыталась предупредить его о приближении машин ТЦК и крикнула, чтобы тот "убегал", однако мужчина ее не услышал.

"Он едет, и бус черный ему... перерезал дорогу. И машина, такая серая, блестящая, тоже к ним доезжает... И двое из буса и двое из машины этой выходят - и за него (мужчину с инвалидностью, - Ред.)", - вспомнила пенсионерка.

Стреляли по пенсионерам? Что известно о конфликте между женщинами и ТЦК в селе на ВолыниУчастница конфликта с ТЦК рассказывает о произошедшем событии (скриншот: youtube.com/@mediaavers)

По ее словам, велосипед мужчины отбросили в сторону, а его самого "скрутили" и "посадили в бус". То есть документы при этом якобы не проверяли - все началось с применения силы.

"Он (задержанный представителями ТЦК мужчина, - Ред.) с собой бумагу возит, что он - непригоден (к службе в армии, - Ред.), потому что он инвалид... И он им говорит: "Ребята, у меня есть бумага, такая, что вы не имеете права меня брать". Ну, они не слушали. Велосипед бросили, его скрутили", - поделилась Нина.

Она признала, что после этого подняла шум и вместе с соседкой стала посреди дороги, чтобы помешать машинам ТЦК забрать Владимира.

"Просто мы на асфальте стоим там, и они (машины ТЦК, - Ред.) - просто на нас. Мы немного свернули. И камнями тоже начали бросать на них. А они - сюда вот доехали, тормозят. И выходит шофер, и тот, второй. И второй - стал стрелять", - рассказала местная жительница.

Стреляли по пенсионерам? Что известно о конфликте между женщинами и ТЦК в селе на ВолыниПенсионерка объяснила, как происходил конфликт (скриншот: youtube.com/@mediaavers)

Расстояние от них до представителей ТЦК было, будто бы, до 10 метров. При этом предупредительных выстрелов в воздух - якобы не было.

"Тот, что стрелял, на меня говорит: "Я тебя запомнил... сколько буду жить - то я тебя запомнил - раз и навсегда". И мне показал палец (средний, - Ред.)", - добавила пенсионерка.

Когда же мужчины увидели кровотечение - поскольку одна из женщин (соседка Нины) была ранена - они быстро вернулись к машинам и поехали прочь "с захваченным пассажиром в салоне".

Муж потерпевшей Степан рассказал, что вышел во двор уже после того, как услышал выстрелы.

"Уже она (пострадавшая, - Ред.) оттуда шла сюда, домой. Из нее кровь текла... Поздно вышел. Они уже газонули так, что аж из-под колес гравий летел... Убегали", - вспомнил он.

Скорая помощь (которую вызвала соседка) и полиция прибыли на место происшествия почти сразу.

Пострадавшую женщину, Любовь Федотовну, с ранением лица (щеки) госпитализировали и позже - прооперировали.

Стреляли по пенсионерам? Что известно о конфликте между женщинами и ТЦК в селе на ВолыниРанение местной жительницы на снимке (скриншот: youtube.com/@mediaavers)

Для того чтобы извлечь пулю, медикам пришлось сделать несколько разрезов.

Стреляли по пенсионерам? Что известно о конфликте между женщинами и ТЦК в селе на ВолыниПуля, которую извлекли медики (скриншот: youtube.com/@mediaavers)

Между тем Владимира, которого пытались освободить женщины, все же впоследствии отпустили.

"Один - велосипед забирает, два - меня в бус бросают", - поделился он пережитым.

При этом его документы остались якобы на велосипеде. А расспрашивать о них начали уже в машине, после стрельбы.

"Говорю: "Мои данные на велосипеде остались. Вы меня бросили, как скотину, в бус". Я справку постоянно с собой вожу, потому что я - инвалид. Нога правая - короче левой на 4 см. И железка в ноге", - рассказал мужчина.

По словам Владимира, после "бусификации" его вывезли за полкилометра от села и сказали, чтобы "прошелся" - хотели якобы "наглядно посмотреть на увечье". Там его и оставили.

При этом данные мужчины с инвалидностью присутствующие в машинах полицейский и представитель ТЦК "пробивали по планшету и по телефону".

Местные жители надеются, что на присутствующем на месте происшествия полицейском была бодикамера.

Между тем в полиции Волыни уточнили, что "на месте был работник патрульной полиции".

Согласно информации журналистов ТРК "Аверс", материалы по этому делу были направлены в Государственное бюро расследований (ГБР).

Реакция на конфликт областного ТЦК и СП

Волынский областной ТЦК и СП отреагировал на конфликтную ситуацию в своем Facebook.

"Во время проведения мероприятий по оповещению военнообязанных в селе Новые Червища Камень-Каширского района военнослужащими ТЦК совместно с работниками полиции остановлен гражданин с целью проверки его военно-учетных данных", - рассказали в публикации от вторника, 19 августа.

Отмечается, что "лицо отказалось предъявить документы, объяснив это тем, что его якобы постоянно проверяют".

После этого "гражданина пригласили в транспортное средство для установления личности и проверки данных".

"Во время верификации документов в базе "Оберег" подтвердилось, что он является лицом с инвалидностью и имеет право на отсрочку от призыва", - добавили в ТЦК.

Отмечается, что "после выяснения его статуса и проверки соответствующих документов, его было решено отпустить".

В ТЦК сообщили также, что "местные жители, увидев работу совместной группы ТЦК и полиции", начали:

  • совершать агрессивные действия в отношении военнослужащих ТЦК;
  • бросать камни в служебное транспортное средство (когда указанный гражданин еще находился в салоне автомобиля).

"Отмечаем, что факт использования оружия во время этого события сейчас проверяется соответствующими правоохранительными органами в установленном законом порядке", - говорится в сообщении группы коммуникаций областного ТЦК.

Уточняется, что Волынский ОТЦК и СП "также начал соответствующую проверку обстоятельств инцидента".

"Стоит помнить, что любое распространение непроверенных сведений недопустимо, поскольку может привести к нарушению презумпции невиновности, искажению объективных фактов и возникновению необоснованного общественного резонанса", - подытожили в ТЦК.

Стреляли по пенсионерам? Что известно о конфликте между женщинами и ТЦК в селе на ВолыниСтреляли по пенсионерам? Что известно о конфликте между женщинами и ТЦК в селе на ВолыниПубликация ТЦК и СП (скриншот: facebook.com/volynarmy)

Напомним, ранее мы рассказывали, как на Волыни толпа напала на авто ТЦК и объясняли, что именно произошло во время проверки документов у одного из местных жителей.

Кроме того, мы сообщали, что на Волыни на сотрудника ТЦК напал мужчина с лопатой.

Читайте также, как изменится работа ТЦК с обязательством использовать бодикамеры во время проверок документов и вручения повесток.

При подготовке материала были использованы следующие источники: YouTube-канал ТРК "Аверс", публикация пресс-службы Волынского областного ТЦК и СП в Facebook.

Читайте РБК-Украина в Google News
Волынская область служба в армії ТЦК Мобилизация в Украине Женщины Пенсионеры
Новости
"Освобождаем украинскую территорию". Сырский рассказал о самых горячих направлениях на востоке
"Освобождаем украинскую территорию". Сырский рассказал о самых горячих направлениях на востоке
Аналитика
Прорыв или бег на месте? Главные итоги встречи Зеленского и Трампа в Белом доме
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Прорыв или бег на месте? Главные итоги встречи Зеленского и Трампа в Белом доме