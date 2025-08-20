Стреляли по пенсионерам? Что известно о конфликте между женщинами и ТЦК в селе на Волыни

В селе Новые Червища Камень-Каширского района Волынской области произошел конфликт между местными жительницами (женщинами пенсионного возраста) и представителями ТЦК.

Подробнее о ситуации, которая сложилась, и реакции на нее областного ТЦК и СП, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Что о конфликте с ТЦК рассказали местные жители

Согласно информации журналистов луцкой ТРК "Аверс", в селе Новые Червища Камень-Каширского района Волынской области военные территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) "стреляли в людей".

По словам очевидцев, сотрудники ТЦК открыли огонь по женщинам пенсионного возраста, которые пытались помешать принудительному задержанию мужчины с инвалидностью.

Участница конфликта - местная жительница Нина - рассказала представителям СМИ, что по селу проезжали две машины ТЦК, когда на их пути попался мужчина с инвалидностью по имени Владимир, который ехал по улице на велосипеде.

Она попыталась предупредить его о приближении машин ТЦК и крикнула, чтобы тот "убегал", однако мужчина ее не услышал.

"Он едет, и бус черный ему... перерезал дорогу. И машина, такая серая, блестящая, тоже к ним доезжает... И двое из буса и двое из машины этой выходят - и за него (мужчину с инвалидностью, - Ред.)", - вспомнила пенсионерка.

Участница конфликта с ТЦК рассказывает о произошедшем событии (скриншот: youtube.com/@mediaavers)

По ее словам, велосипед мужчины отбросили в сторону, а его самого "скрутили" и "посадили в бус". То есть документы при этом якобы не проверяли - все началось с применения силы.

"Он (задержанный представителями ТЦК мужчина, - Ред.) с собой бумагу возит, что он - непригоден (к службе в армии, - Ред.), потому что он инвалид... И он им говорит: "Ребята, у меня есть бумага, такая, что вы не имеете права меня брать". Ну, они не слушали. Велосипед бросили, его скрутили", - поделилась Нина.

Она признала, что после этого подняла шум и вместе с соседкой стала посреди дороги, чтобы помешать машинам ТЦК забрать Владимира.

"Просто мы на асфальте стоим там, и они (машины ТЦК, - Ред.) - просто на нас. Мы немного свернули. И камнями тоже начали бросать на них. А они - сюда вот доехали, тормозят. И выходит шофер, и тот, второй. И второй - стал стрелять", - рассказала местная жительница.

Пенсионерка объяснила, как происходил конфликт (скриншот: youtube.com/@mediaavers)

Расстояние от них до представителей ТЦК было, будто бы, до 10 метров. При этом предупредительных выстрелов в воздух - якобы не было.

"Тот, что стрелял, на меня говорит: "Я тебя запомнил... сколько буду жить - то я тебя запомнил - раз и навсегда". И мне показал палец (средний, - Ред.)", - добавила пенсионерка.

Когда же мужчины увидели кровотечение - поскольку одна из женщин (соседка Нины) была ранена - они быстро вернулись к машинам и поехали прочь "с захваченным пассажиром в салоне".

Муж потерпевшей Степан рассказал, что вышел во двор уже после того, как услышал выстрелы.

"Уже она (пострадавшая, - Ред.) оттуда шла сюда, домой. Из нее кровь текла... Поздно вышел. Они уже газонули так, что аж из-под колес гравий летел... Убегали", - вспомнил он.

Скорая помощь (которую вызвала соседка) и полиция прибыли на место происшествия почти сразу.

Пострадавшую женщину, Любовь Федотовну, с ранением лица (щеки) госпитализировали и позже - прооперировали.

Ранение местной жительницы на снимке (скриншот: youtube.com/@mediaavers)

Для того чтобы извлечь пулю, медикам пришлось сделать несколько разрезов.

Пуля, которую извлекли медики (скриншот: youtube.com/@mediaavers)

Между тем Владимира, которого пытались освободить женщины, все же впоследствии отпустили.

"Один - велосипед забирает, два - меня в бус бросают", - поделился он пережитым.

При этом его документы остались якобы на велосипеде. А расспрашивать о них начали уже в машине, после стрельбы.

"Говорю: "Мои данные на велосипеде остались. Вы меня бросили, как скотину, в бус". Я справку постоянно с собой вожу, потому что я - инвалид. Нога правая - короче левой на 4 см. И железка в ноге", - рассказал мужчина.

По словам Владимира, после "бусификации" его вывезли за полкилометра от села и сказали, чтобы "прошелся" - хотели якобы "наглядно посмотреть на увечье". Там его и оставили.

При этом данные мужчины с инвалидностью присутствующие в машинах полицейский и представитель ТЦК "пробивали по планшету и по телефону".

Местные жители надеются, что на присутствующем на месте происшествия полицейском была бодикамера.

Между тем в полиции Волыни уточнили, что "на месте был работник патрульной полиции".

Согласно информации журналистов ТРК "Аверс", материалы по этому делу были направлены в Государственное бюро расследований (ГБР).

Реакция на конфликт областного ТЦК и СП

Волынский областной ТЦК и СП отреагировал на конфликтную ситуацию в своем Facebook.

"Во время проведения мероприятий по оповещению военнообязанных в селе Новые Червища Камень-Каширского района военнослужащими ТЦК совместно с работниками полиции остановлен гражданин с целью проверки его военно-учетных данных", - рассказали в публикации от вторника, 19 августа.

Отмечается, что "лицо отказалось предъявить документы, объяснив это тем, что его якобы постоянно проверяют".

После этого "гражданина пригласили в транспортное средство для установления личности и проверки данных".

"Во время верификации документов в базе "Оберег" подтвердилось, что он является лицом с инвалидностью и имеет право на отсрочку от призыва", - добавили в ТЦК.

Отмечается, что "после выяснения его статуса и проверки соответствующих документов, его было решено отпустить".

В ТЦК сообщили также, что "местные жители, увидев работу совместной группы ТЦК и полиции", начали:

совершать агрессивные действия в отношении военнослужащих ТЦК;

бросать камни в служебное транспортное средство (когда указанный гражданин еще находился в салоне автомобиля).

"Отмечаем, что факт использования оружия во время этого события сейчас проверяется соответствующими правоохранительными органами в установленном законом порядке", - говорится в сообщении группы коммуникаций областного ТЦК.

Уточняется, что Волынский ОТЦК и СП "также начал соответствующую проверку обстоятельств инцидента".

"Стоит помнить, что любое распространение непроверенных сведений недопустимо, поскольку может привести к нарушению презумпции невиновности, искажению объективных фактов и возникновению необоснованного общественного резонанса", - подытожили в ТЦК.

Публикация ТЦК и СП (скриншот: facebook.com/volynarmy)