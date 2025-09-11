На Волыни авиабоеприпас с истребителя уничтожил жилой дом, - СМИ

По данным источников "Аверса", сегодня, 11 сентября, днем в селе Копылье на жилой дом якобы упала ракета с истребителя. Самолет летел низко над населенным пунктом, а потом развернулся в сторону Беларуси.



Собеседники телерадиокомпании утверждают, что в разрушенном доме живут родители замначальника местного спецподразделения полиции КОРД. Людей в момент инцидента в доме не было.

Спикер территориального управления ГБР во Львове София Лепех-Давидович рассказала, что Бюро начало уголовное производство по факту падения авиабоеприпаса. На место события выехала группа правоохранителей.

Продолжается досудебное расследование по части 2 статьи 416 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил полетов или подготовки к ним).