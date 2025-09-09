ua en ru
С начала года враг "уронил" на РФ и оккупированные территории более 100 КАБов: подробности

Вторник 09 сентября 2025 08:26
С начала года враг "уронил" на РФ и оккупированные территории более 100 КАБов: подробности Фото: враг "впустил" на РФ и оккупированные территории более 100 КАБов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска с начала года случайно сбросили на собственную территорию и временно оккупированные регионы более 100 КАБов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Astra".

По данным СМИ, 27 августа сразу три ФАБ-500, которые "нештатно сошли" с российских самолетов, обнаружили в оккупированной Макеевке.

Также 30 августа ФАБ нашли в поселке Полевой в Новооскольском районе Белгородской области, а 1 сентября еще одна российская авиабомба упала на белгородский хутор Александровка в Шебекинском округе. Во всех случаях бомбы не взорвались, пострадавших нет.

Таким образом, журналистам стало известно о как минимум 111 авиабомбах и трех ракетах, упавших с российских самолетов на территорию РФ и на оккупированные территории Украины с начала 2025 года. Для сравнения, в 2024 году на эти территории упали не менее 165 авиабомб ФАБ.

Отмечается, что из-за несовершенства системы КАБы не всегда долетают до цели и падают на российские территории. Власти РФ такие факты пытаются скрывать, а когда среди пострадавших от падения российских авиабомб появляются мирные жители, то сообщают, что причина взрыва - атаки ВСУ.

Что известно о КАБах

Управляемые (корректируемые) авиабомбы - это авиационные боеприпасы, предназначенные для высокоточного поражения целей без необходимости входить в зону работы противовоздушной обороны противника. Фактически, это обычная авиабомба, оснащенная комплексом, который улучшает ее точность и увеличивает дальность полета.

Россияне используют в качестве КАБов авиабомбы ФАБ-250 и ФАБ-500, оснащенные УМПК, модулями планирования и коррекции, которые можно запускать с самолетов Су-34. Они способны преодолевать расстояние до 90-100 км, однако по их точности существуют огромные проблемы в отличие от западных аналогов, которые использует Украина - американская GDAM-ER и французская AASM Hammer.

Однако относительная дешевизна и большая мощность позволили россиянам превратить свои КАБы в оружие для террора. Оккупанты постоянно терроризируют КАБами украинские города и села, вызывая большие жертвы среди гражданского населения.

