Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

На Волині авіабоєприпас з винищувача знищив житловий будинок, - ЗМІ

Ілюстративне фото: на Волині впав авіаційний боєприпас (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Іван Носальський

У Волинській області житловий будинок було зруйновано після того, як на нього впав авіаційний боєприпас з літака.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телерадіокомпанію "Аверс" у Facebook.

За даними джерел "Аверса", сьогодні, 11 вересня, вдень у селі Копилля на житловий будинок нібито впала ракета з винищувача. Літак летів низько над населеним пунктом, а потім розвернувся в бік Білорусі.

Співрозмовники телерадіокомпанії стверджують, що в зруйнованому будинку живуть батьки заступника начальника місцевого спецпідрозділу поліції КОРД. Людей у момент інциденту в будинку не було.

Спікер територіального управління ДБР у Львові Софія Лепех-Давидович розповіла, що Бюро розпочало кримінальне провадження за фактом падіння авіабоєприпасу. На місце події виїхала група правоохоронців.

Продовжується досудове розслідування за частиною 2 статті 416 Кримінального кодексу України (порушення правил польотів або підготовки до них).

Схожі інциденти в РФ та окупації

Нагадаємо, раніше Telegram-канал Astra повідомляв, що з початку цього року літаки РФ випадково скинули на свою територію і тимчасово окуповані території понад 100 керованих авіаційних бомб.

Зокрема, 27 серпня одразу 3 авіабомби впали на тимчасово окуповану Макіївку.

Також авіабомби неодноразово падали на населені пункти Білгородської області.

Це відбувається, оскільки КАБи не завжди можуть долітати до цілі через свою недосконалу систему.

Волинська областьВійна в Україні