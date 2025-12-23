На Волыни агента белорусского КГБ приговорили к 15 годам за шпионаж

На Волыни суд приговорил агента белорусского КГБ, который шпионил за украинскими пограничниками, к 15 годам тюрьмы.
Как сообщает РБК-Украина, об этом сообщила Волынская областная прокуратура.
В суде доказано, что 25-летний мужчина в 2024 году согласился сотрудничать с иностранной спецслужбой и по заказу белорусского КГБ осуществлял фото- и видеофиксацию оборонительных сооружений вблизи государственной границы Украины.
Он посылал полученные материалы куратору, за что получал денежное вознаграждение переводами на банковскую карточку.
Кроме фото- и видеофиксации оборонительных объектов в приграничной зоне Волынской области, он выполнял и дополнительные задачи, действуя негласно и конфиденциально. Такая деятельность продолжалась до мая 2025 года.
В результате мужчину признали виновным в государственной измене в условиях военного положения и приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Досудебное расследование по данному инциденту проводила СБУ в Волынской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.
В суде было доказано, что действия мужчины создавали угрозу обороноспособности Украины в условиях полномасштабной войны.
Приговор вынесен по части второй статьи 111 Уголовного кодекса Украины. Он вступит в законную силу после завершения сроков на апелляционное обжалование.
Отметим, что на время досудебного расследования обвиняемый находился под стражей.
