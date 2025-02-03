Нефтегазовые санкции в действии: дроны СБУ и ССО поразили Волгоградский НПЗ и завод в Астрахани

Дроны СБУ и ССО в ночь на понедельник, 3 февраля, Волгоградский НПЗ и Астраханский газоперерабатывающий завод, в России, были атакованы дронами.

Об этом РБК-Украина рассказали источники в СБУ.

По данным источников, на Волгоградском заводе дроны СБУ и ССО "забавовнили" факельное хозяйство, установки первичной переработки №2 и №3, а также технологические установки №20 и №21.

На Астраханском ГПЗ поврежден комплекс переработки газового конденсата. Там продолжается пожар, работу завода остановили, рабочих эвакуировали.

Стоит отметить, что оба пораженные объекты являются крупными производителями топлива для российской армии. Волгоградский НПЗ перерабатывает почти 6% всей нефти в РФ, а Астраханский ГПЗ является одним из ключевых энергетических объектов РФ, перерабатывающим 12 млрд газового конденсата ежегодно.

"Это уже пятая с начала года успешная спецоперация СБУ по поражению НПЗ и других российских предприятий, работающих на ВПК и производящих топливо для армии РФ. Дроновая санкционная политика доказывает свою эффективность", - отметил информированный источник в СБУ.

Что говорит Генштаб

В Генштабе отметили, что Силы специальных операций ВСУ и Службы безопасности Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, в ночь на 3 февраля поразили Волгоградский НПЗ, "Лукойл-Волгограднефтепереработка", и Астраханский газоперерабатывающий завод.

По предварительным данным, на заводе в Волгоградской области, в частности, повреждены установки первичной переработки. На Астраханском ГПЗ продолжается пожар, работа предприятия остановлена.

Результаты поражения и масштабы повреждений уточняются.

Что говорят в ССО

В Силах специальных операций уточнили, что власти Волгоградской области, которая расположена более чем в 500 километрах от контролируемой украинской армией территории, после десятков взрывов объявили "красный" уровень опасности и закрыли аэропорт "Волгоград".

Там также отметили, что Астраханский газоперерабатывающий завод является одним из ключевых российских энергетических предприятий. Там ежегодно перерабатывают 12 миллиардов кубометров газового конденсата.

"Там украинские беспилотники, которые пролетели около 1000 километров, повредили комплекс переработки газового конденсата. Пожар на стратегическом для вражеской армии и экономики объекте до сих пор продолжается. Работа завода остановлена", - сказано в сообщении.

Атака дронов 3 февраля

Ранее мы писали, что в ночь на 3 февраля территория Российской Федерации снова подверглась атаке дронов. Под ударом оказался газоперерабатывающий завод под Астраханью.

Также в ночь на 3 февраля в российском Волгограде дроны атаковали НПЗ, принадлежащий "Лукойлу".