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В Волгоградской области атакован арсенал, там хранили иранскую баллистику, - ЦПД

Котлубань, Воскресенье 29 сентября 2024 09:18
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В Волгоградской области атакован арсенал, там хранили иранскую баллистику, - ЦПД Фото: в Волгоградской области мог быть атакован арсенал (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Волгоградской области России, вероятно, был атакован склад с российским оружием. Вероятно, там могли хранить иранские баллистические ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко в Telegram.

По его словам, был атакован арсенал боеприпасов главного управления ракетно-артиллерийского вооружения министерства обороны России в населенном пункте Котлубань Волгоградской области.

"Там сохранялась часть иранской баллистики, а также пусковые к ним", - отметил Коваленко.

Стоит отметить, что в сети ночью сообщали о взрывах в Котлубане и "прилете" по складу с оружием войск РФ. Там вспыхнул пожар, а местные жители заявляют о детонации.

В сети также сообщают о пожаре на военном аэродроме "Балтимор" в Ейске Краснодарского края. Местные паблики пишут, что там могли хранить ракеты "Кинжал".

Ночные взрывы в России

Как ранее сообщалось, сегодня ночью было громко в нескольких областях России. Кроме Волгоградской области и Краснодарского края, взрывы раздавались в Тамбовской, Орловской, Липецкой, Тульской, Воронежской и Саратовской областях.

При этом министерство обороны РФ утверждает, что российская ПВО ночью уничтожила 125 дронов над семью регионами и Азовским морем.

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