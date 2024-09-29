В Волгоградской области атакован арсенал, там хранили иранскую баллистику, - ЦПД

В Волгоградской области России, вероятно, был атакован склад с российским оружием. Вероятно, там могли хранить иранские баллистические ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко в Telegram.

По его словам, был атакован арсенал боеприпасов главного управления ракетно-артиллерийского вооружения министерства обороны России в населенном пункте Котлубань Волгоградской области.

"Там сохранялась часть иранской баллистики, а также пусковые к ним", - отметил Коваленко.

Стоит отметить, что в сети ночью сообщали о взрывах в Котлубане и "прилете" по складу с оружием войск РФ. Там вспыхнул пожар, а местные жители заявляют о детонации.

В сети также сообщают о пожаре на военном аэродроме "Балтимор" в Ейске Краснодарского края. Местные паблики пишут, что там могли хранить ракеты "Кинжал".