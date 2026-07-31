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Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Волгограде: что еще атаковали украинские дроны

10:51 31.07.2026 Пт
2 мин
Под удар также попали авиазавод и порт Тамань
aimg Татьяна Степанова
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Волгограде: что еще атаковали украинские дроны Фото: ВСУ поразили НПЗ в Волгограде и другие объекты РФ (Getty Images)
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Силы обороны Украины в ночь на 31 июля поразили Волгоградский НПЗ, авиазавод, порт, комплекс РЭБ "Поле-21" и другие объекты российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ и СБУ.

В рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины поразили нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Волгограднефтепереработка" в Волгограде (Волгоградская область, РФ).

Зафиксировано попадание в объект с последующим пожаром на территории предприятия.

"Лукойл-Волгограднефтепереработка" - один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Мощность переработки составляет около 15 млн. тонн нефти в год.

Предприятие производит автомобильные бензины, дизельное и авиатопливое. Задействованное в обеспечении потребностей вооруженных сил РФ.

Масштабы ущерба устанавливаются.

Также поражен комплекс радиоэлектронной борьбы оккупантов "Поле-21" в районе Голубовки Луганской области.

Кроме того, поражен состав боеприпасов в районе Наумовки (АР Крым) и пункт управления противника в районе Бахмута Донецкой области.

Также СБУ совместно с Силами обороны атаковали авиазавод во временно оккупированной Евпатории. Были поражены два ангара для хранения авиационной техники и производственный цех.

Также под удар попала инфраструктура порта Тамань, где зафиксирован масштабный пожар.

Атака дронов на Россию

Напомним, украинские дроны ночью 31 июля в очередной раз атаковали ряд регионов России. В частности, беспилотники FP-1 поразили логистический хаб Wildberries и НПЗ в Волгограде.

Взрывы раздавались и в Казани и Зеленодольске. По предварительным данным, под удар могли попасть объекты Wildberries.

В Нижнекамске также сообщали об атаке на НПЗ "ТАИФ-НК".

А в Касписке местные жители сообщали об атаке дронов и взрывах в районе морского порта.

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