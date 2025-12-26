В Волгограде в России ночью прогремели взрывы: под атакой был НПЗ
В российском Волгограде в ночь на 26 декабря прогремели взрывы. Предварительно, был в очередной раз поражен местный нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Волгограднефтепереработка", там начался пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.
В частности местные волгоградские каналы написали, что в в Красноармейском районе города прозвучало по меньшей мере 20 взрывов, после чего возле нефтеперерабатывающего завода начался сильный пожар.
При этом губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что подразделения российской противовоздушной обороны ночью якобы "отбили" атаку ударных беспилотников. По "официальным данным", пострадавших и повреждений объектов якобы нет.
Отдельно российское министерство обороны заявило, что за ночь над регионом якобы было сбито 34 беспилотника. А Росавиация вводила план "Ковер" для Волгоградского аэропорта - из-за угрозы БПЛА он не работал в течение более шести часов.
Напомним, что ранее мы писали, что в Волгограде ночью раздавались взрывы, на что жаловались и активно обсуждали местные жители в пабликах. Губернатор региона Андрей Бочаров сначала даже заявил о пожаре в районе, где находится НПЗ.
НПЗ в Волгограде атаковали 15 ноября, было зафиксировано попадание в объект. До этого после атаки 6 ноября в Волгограде Бочаров подтвердил пожар возле НПЗ. Также в августе этого года Генштаб Украины сообщал об атаках на НПЗ в Волгограде, в результате которых вспыхнули сильные пожары.
Отметим, ежегодно на этом НПЗ перерабатывают более 15 млн тонн нефти, что составляет почти 6% всей переработки в РФ. Завод считается одним из крупнейших в России.