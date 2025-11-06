В России неизвестные дроны атаковали НПЗ - местные жалуются на взрывы (видео)

В Волгограде ночью раздавались взрывы, на что жаловались и активно обсуждали местные жители в пабликах. Губернатор региона Андрей Бочаров подтвердил пожар в районе, где находится НПЗ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-паблики в РФ.

После 23:00 в Волгоградской области РФ сообщили об угрозе беспилотников, впоследствии россияне начали жаловаться в Telegram на взрывы. На видео с попаданиями можно услышать комментарии очевидцев типа: "Глянь, ты видела? Бах!" и т.д.

Впоследствии губернатор региона Андрей Бочаров написал, что "Минобороны РФ отражают массированную атаку беспилотников на территории Волгоградской области".

"В результате падения обломков произошло возгорание на территории промзоны в Красноармейском районе. Пожарные службы оперативно начали тушение.

Специалисты оперативных служб и муниципальных образований проводят работы по уточнению повреждений и ликвидации последствий", - сообщил Бочаров в своем Telegram.

Отметим, что в РФ в Красноармейском районе находится НПЗ "Лукойл-Волгограднафтопереработка", об атаке на который ночью 6 ноября и сообщал ряд пабликов.