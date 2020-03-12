Вольфсбург - Шахтар: прогноз букмекерів

Фото: "Шахтар" готується до матчу з "Вольфсбургом" (twitter.com/FCShakhtar)

Фахівці вважають фаворитом німецький клуб

Донецький "Шахтар" в очікуванні виїзного протистояння 1/8 фіналу Ліги Європи проти німецького "Вольфсбурга". Трансляція розпочнеться о 22:00, а дивитися матч можна на телеканалі "Футбол 1".

12 березня 22:00

Вольфсбург, стадіон "Вольфсбург Арена"

На думку букмекерських контор, фаворитом першої гри є німецький клуб. На успіх "Вольфсбурга" можна поставити з коефіцієнтом 2,15, а на те, що перемогу здобуде "Шахтар" - 3,55. Нічийний результат дорівнює 3,45. Прохід в 1/4 фіналу чемпіона України на цей момент оцінюється в 1,80, а "вовків" - у 2,08.

Без глядачів

Гра в Німеччині пройде за порожніх трибун. Таке рішення було прийнято міською владою і футбольним клубом через поширення коронавірусу.

Матч-відповідь "Шахтар" - "Вольфсбург", який також може пройти без уболівальників, запланований на 19 березня на ОСК "Металіст" в Харкові. Початок - о 19:55.

Попередній етап

В 1/16 фіналу Ліги Європи "Шахтар" пройшов "Бенфіку", зігравши 2:1 вдома і 3:3 на виїзді, а "Вольфсбург" двічі легко розібрався зі шведським "Мальме": 2:1 на своєму полі і 3:0 в гостях.