На базі військової частини у Львівській області виявили недостачу майна на 8,9 млн гривень

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За даним фактом відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань

На одній з військових частин Львівської області була виявлена недостача бронетанкового майна на загальну суму понад 8,9 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу прокуратури.

Як повідомляється, військовою прокуратурою Західного регіону України було проведено вивчення стану збереження військового майна на одній з військових частин Львівської області.

"Встановлено, що до вказаної військової частини проведена позапланова інвентаризація матеріальних цінностей і, як наслідок, виявлена недостача бронетанкового майна на загальну суму понад 8,9 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Крім того, слідчими було зафіксовано правопорушення, які свідчать про недбале ставлення військових посадових осіб військової частини до службі, в умовах особливого періоду, яке проявилося у невжитті заходів щодо забезпечення належного обліку, внутрішнього контролю і збереження бронетанкового майна (запасів), які призвели до їх нестачі,.

За даним фактом відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 425 КК України. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює військова прокуратура Західного регіону України, а досудове розслідування - Територіальне управління ДБР, розташоване в місті Львові.

Нагадаємо, СБУ викрила спробу вербування чиновниці в Луганській області бойовиками "ЛНР" під час відвідування тимчасово окупованій території. Жінку намагалися втягнути в антидержавну діяльність, коли вона відвідувала своїх родичів на території ОРЛО.

Також повідомлялося, що СБУ попередила інформаційну спецоперацію ФСБ Росії по дискредитації Збройних сил України, затримавши завербованого кримчанина. Той планував поширення матеріалів про нібито низькому моральному стані ВСУ.