СБУ запобігла спецоперації ФСБ, затримавши завербованого кримчанина

Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Планувалось поширення матеріалів про нібито низький моральний стан ЗСУ

Військова контррозвідка Служби безпеки України (СБУ) попередила інформаційну спецоперацію ФСБ РФ із дискредитації українських Збройних сил, затримавши завербованого кримчанина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

За даними українських спецслужб, російські куратори планували поширити у медіапросторі фейкові матеріали про нібито низький моральний стан ЗСУ. Для цього ФСБ планувала використати українського воїна-десантника, який вже перебував у полі зору військової контррозвідки СБУ.

Військовий з десантно-штурмових військ у 2018 році вступив на службу за контрактом до ЗСУ, прибувши із тимчасово анексованого Росією Криму. Правоохоронці з’ясували, що чоловік після окупації отримав російський паспорт, у 2016 році прийняв російську присягу та був відправлений до Сирії захищати "русский мир".

Фото: затриманий військовий (ssu.gov.ua)

Саме на Близькому Сході розпочалася його співпраця з ФСБ. Чекісти вирішили використати його українське походження для участі у межах спланованої спецоперації із дискредитації військово-політичного керівництва України та бойових можливостей української армії.

За задумом кураторів, після вступу до ЗСУ військовий мав дезертирувати з української армії. Його "викривальні" виступи планувались на російських телеканалах та пропагандистських ЗМІ.

Оперативники СБУ перервали операцію ФСБ і затримали дезертира при спробі перетину адміністративного кордону з Кримом. Під час огляду у чоловіка вилучено зібрану на службі військову інформацію та документи щодо участі у бойових діях на сході України. Наразі колишній військовий знаходиться під вартою, всі деталі його співпраці з спецслужбами РФ встановлюватиме слідство.

РБК-Україна писало, що на окупованих територіях Донецької і Луганської області бойовики активізували заходи по вербуванню на військову службу громадян в обмін на російські паспорти.

Раніше повідомлялося, що у Запоріжжі співробітники СБУ затримали екс-керівника держпідприємства, який організував контрабандне постачання устаткування і комплектуючих для військових кораблів в Росію.