Огонь мог охватить все здание: в ГСЧС рассказали о последствиях удара РФ по Кабмину

Фото: в ГСЧС рассказали о последствиях удара РФ по Кабмину (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В результате ракетного удара россиян по зданию Кабинета министров Украины 7 сентября повреждено около 800 - 900 кв. м. Аварийные работы будут продолжаться еще около суток.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал глава ГСЧС Андрей Даник в эфире телемарафона.

По его словам, здание Кабмина имеет много деревянных конструкций. Поэтому пожар, возникший в результате поражения, очень быстро распространился.

Была угроза, что огонь охватит полностью всю кровлю. К ликвидации последствий атаки была привлечена пожарная авиация.

"Сейчас проводятся работа спасателями по разбору нестабильных конструкций, уборке поврежденных элементов и стабилизации конструкций, которые в дальнейшем будут использоваться", - рассказал Даник.

Он отметил, что в результате атаки повреждено около 800 - 900 кв.м. Более подробная цифра повреждений будет известна позже.

По словам главы ГСЧС, возможно, площадь увеличится за счет того, что огонь мог распространяться в деревянных пустотах перекрытий, разбор которых продолжается.

 

Удар РФ по Кабмину

Напомним, в ночь на 7 сентября российские оккупанты нанесли очередной массированный удар по Украине.

Как отмечали СМИ, враг впервые прорвал одну из самых защищенных зон - правительственный квартал. Был "прилет" по зданию Кабинета министров Украины.

Сегодня стало известно, что российские оккупанты использовали для удара по зданию Кабинета министров не дрон-камикадзе "Шахед", а крылатую ракету "Искандер".

Эту информацию подтвердил куратор Офиса президента Украины Андрей Ермак.

