Вогонь міг охопити всю будівлю: у ДСНС розповіли про наслідки удару РФ по Кабміну

За його словами, будівля Кабміну має багато дерев'яних конструкцій. Через це пожежа, яка виникла у результаті ураження, дуже швидко розповсюдилася.

Була загроза, що вогонь охопить повністю всю покрівлю. До ліквідації наслідків атаки була залучена пожежна авіація.

"Зараз проводяться робота рятувальниками по розбору нестабільних конструкцій, прибиранню пошкоджених елементів та стабілізації конструкцій, які надалі будуть використовуватися", - розповів Даник.

Він зазначив, що внаслідок атаки пошкоджено близько 800 - 900 кв.м. Більш детальна цифра пошкоджень буде відома пізніше.

За словами голови ДСНС, можливо, площа збільшиться за рахунок того, що вогонь міг розповсюджуватися у дерев'яних пустотах перекриттів, розбір яких триває.