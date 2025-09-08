Огонь мог охватить все здание: в ГСЧС рассказали о последствиях удара РФ по Кабмину

В результате ракетного удара россиян по зданию Кабинета министров Украины 7 сентября повреждено около 800 - 900 кв. м. Аварийные работы будут продолжаться еще около суток.

Как сообщает РБК-Украина , об этом рассказал глава ГСЧС Андрей Даник в эфире телемарафона.

По его словам, здание Кабмина имеет много деревянных конструкций. Поэтому пожар, возникший в результате поражения, очень быстро распространился.

Была угроза, что огонь охватит полностью всю кровлю. К ликвидации последствий атаки была привлечена пожарная авиация.

"Сейчас проводятся работа спасателями по разбору нестабильных конструкций, уборке поврежденных элементов и стабилизации конструкций, которые в дальнейшем будут использоваться", - рассказал Даник.

Он отметил, что в результате атаки повреждено около 800 - 900 кв.м. Более подробная цифра повреждений будет известна позже.

По словам главы ГСЧС, возможно, площадь увеличится за счет того, что огонь мог распространяться в деревянных пустотах перекрытий, разбор которых продолжается.