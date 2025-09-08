Огонь мог охватить все здание: в ГСЧС рассказали о последствиях удара РФ по Кабмину
В результате ракетного удара россиян по зданию Кабинета министров Украины 7 сентября повреждено около 800 - 900 кв. м. Аварийные работы будут продолжаться еще около суток.
Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал глава ГСЧС Андрей Даник в эфире телемарафона.
По его словам, здание Кабмина имеет много деревянных конструкций. Поэтому пожар, возникший в результате поражения, очень быстро распространился.
Была угроза, что огонь охватит полностью всю кровлю. К ликвидации последствий атаки была привлечена пожарная авиация.
"Сейчас проводятся работа спасателями по разбору нестабильных конструкций, уборке поврежденных элементов и стабилизации конструкций, которые в дальнейшем будут использоваться", - рассказал Даник.
Он отметил, что в результате атаки повреждено около 800 - 900 кв.м. Более подробная цифра повреждений будет известна позже.
По словам главы ГСЧС, возможно, площадь увеличится за счет того, что огонь мог распространяться в деревянных пустотах перекрытий, разбор которых продолжается.
Удар РФ по Кабмину
Напомним, в ночь на 7 сентября российские оккупанты нанесли очередной массированный удар по Украине.
Как отмечали СМИ, враг впервые прорвал одну из самых защищенных зон - правительственный квартал. Был "прилет" по зданию Кабинета министров Украины.
Сегодня стало известно, что российские оккупанты использовали для удара по зданию Кабинета министров не дрон-камикадзе "Шахед", а крылатую ракету "Искандер".
Эту информацию подтвердил куратор Офиса президента Украины Андрей Ермак.