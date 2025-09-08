ua en ru
Пн, 08 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Вогонь міг охопити всю будівлю: у ДСНС розповіли про наслідки удару РФ по Кабміну

Київ, Понеділок 08 вересня 2025 20:58
UA EN RU
Вогонь міг охопити всю будівлю: у ДСНС розповіли про наслідки удару РФ по Кабміну Фото: у ДСНС розповіли про наслідки удару РФ по Кабміну (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Внаслідок ракетного удару росіян по будівлі Кабінету міністрів України 7 вересня пошкоджено близько 800 - 900 кв. м. Аварійні роботи триватимуть ще приблизно добу.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів голова ДСНС Андрій Даник в ефірі телемарафону.

За його словами, будівля Кабміну має багато дерев'яних конструкцій. Через це пожежа, яка виникла у результаті ураження, дуже швидко розповсюдилася.

Була загроза, що вогонь охопить повністю всю покрівлю. До ліквідації наслідків атаки була залучена пожежна авіація.

"Зараз проводяться робота рятувальниками по розбору нестабільних конструкцій, прибиранню пошкоджених елементів та стабілізації конструкцій, які надалі будуть використовуватися", - розповів Даник.

Він зазначив, що внаслідок атаки пошкоджено близько 800 - 900 кв.м. Більш детальна цифра пошкоджень буде відома пізніше.

За словами голови ДСНС, можливо, площа збільшиться за рахунок того, що вогонь міг розповсюджуватися у дерев'яних пустотах перекриттів, розбір яких триває.

Удар РФ по Кабміну

Нагадаємо, в ніч на 7 вересня російські окупанти завдали чергового масованого удару по Україні.

Як зазначали ЗМІ, ворог уперше прорвав одну з найзахищеніших зон - урядовий квартал. Був "приліт" по будівлі Кабінету міністрів України.

Сьогодні стало відомо, що російські окупанти використали для удару по будівлі Кабінету міністрів не дрон-камікадзе "Шахед", а крилату ракету "Іскандер".

Цю інформацію підтвердив курівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів України Київ ДСНС Війна в Україні Ракетний удар
Новини
Уряд Франції відправили у відставку: чому це сталося і чи оголосить Макрон нові вибори
Уряд Франції відправили у відставку: чому це сталося і чи оголосить Макрон нові вибори
Аналітика
Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії