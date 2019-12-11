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Військовий комітет НАТО проведе засідання в Україні навесні 2020

Новини » Політика     11.12.2019 - 18:32
Військовий комітет НАТО проведе засідання в Україні навесні 2020
Фото: прапори України і НАТО (president.gov.ua)

Виїзне засідання відбудеться наприкінці березня

В Україні відбудеться виїзне засідання Військового комітету НАТО на базі Національної академії сухопутних військ (НАСВ). Про це у Facebook повідомив начальник НАСВ Павло Ткачук.

За його словами, виїзне засідання відбудеться наприкінці березня.

“Отримав інформацію від Місії України при НАТО про те, що в кінці березня наступного, 2020 року на базі Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного та підпорядкованих військових частин відбудеться виїзне засідання Військового комітету НАТО. Для нас це особлива честь і одночасно величезна відповідальність. Колектив академії приступив до підготовки цього найважливішого заходу міжнародної співпраці України та її Збройних Сил, щоб гідно представити нашу країну", - заявив Ткачук.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна заплатить НАТО 850 тисяч євро за приміщення в штаб-квартирі альянсу.

Також РБК-Україна писало, що Рада закликала президента Володимира Зеленського забезпечити у грудні подачу заявки на план дій щодо членства в НАТО. За постанову проголосували 284 нардепи.

Також повідомлялося, що міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що Росія напала на Грузію і Україну з-за нерішучості НАТО.

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