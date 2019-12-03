ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Рада закликала Зеленського забезпечити у грудні подання заявки на ПДЧ в НАТО

Новини » Політика     03.12.2019 - 20:06
Рада закликала Зеленського забезпечити у грудні подання заявки на ПДЧ в НАТО
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

ВР також просить парламенти країн-членів альянсу сприяти отриманню Україною ПДЧ у НАТО

Верховна рада України підтримала за основу та в цілому проект постанови №2327 "Про заяву Верховної ради України "Щодо першочергових кроків забезпечення євроатлантичної інтеграції України - набуття повноправного членства України в Організації Північноатлантичного договору", передає кореспондент РБК-Україна.

За постанову проголосували 284 нардепа.

Таким чином парламент закликає президента України Володимира Зеленського забезпечити підготовку та подання у грудні 2019 року до Північноатлантичної ради НАТО та генерального секретаря НАТО звернення про підтвердження наміру України отримати План дій щодо членства в альянсі.

"Уповноважити голову Верховної ради України на підписання документів, спільно із президентом прем’єр-міністром України, необхідних для підтвердження наміру України отримати План дій щодо членства в НАТО; звернутися до парламентів країн-членів НАТО із закликом сприяти отриманню Україною Плану дій щодо членства у НАТО", - вказано у тексті постанови.

Нагадаємо, на початку листопада генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг не бачить необхідності в подачі нової заявки України на отримання Плану дій щодо членства (ПДЧ) в Альянсі. Він підкреслив, що на сьогодні Україна повинна сконцентруватися на реформах і модернізувати сектор оборони, посилити боротьбу з корупцією і поліпшити систему правосуддя.

Як писало РБК-Україна раніше, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявив, що Україні не потрібно подавати нову заявку на план дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО. Він пояснив, що в 2008 році Північноатлантичний альянс уже зробив свій вибір, коли на саміті в Бухаресті вирішив, що Україна стане членом НАТО.

Додамо також, у кінці вересня міністр закордонних справ Вадим Пристайко підтвердив, що пріоритетом для України залишаються набуття членства в Північноатлантичному Альянсі (НАТО) і Євросоюзі.

Рада схвалила закон про верифікації пенсій з пропозиціями президента Рада відстрочила впровадження інституту кримінальних проступків
Новини України Володимир ЗеленськийНАТОВерховна Рада
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся