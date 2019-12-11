Военный комитет НАТО проведет заседание в Украине весной 2020

Фото: флаги Украины и НАТО (president.gov.ua)

Выездное заседание состоится в конце марта

В Украине состоится выездное заседание Военного комитета НАТО на базе Национальной академии сухопутных войск (НАСВ). Об этом в Facebook сообщил начальник НАСВ Павел Ткачук.

По его словам, выездное заседание состоится в конце марта.

“Получил информацию от Миссии Украины при НАТО о том, что в конце марта следующего, 2020 года на базе Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного и подчиненных воинских частей состоится выездное заседание Военного комитета НАТО. Для нас это особая честь и одновременно огромная ответственность. Коллектив академии приступил к подготовке этого важнейшего мероприятия международного сотрудничества Украины и ее Вооруженных Сил, чтобы достойно представить нашу страну”, - заявил Ткачук.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина заплатит НАТО 850 тысяч евро за помещение в штаб-квартире альянса.

Также РБК-Украина писало, что Рада призвала президента Владимира Зеленского обеспечить в декабре подачу заявки на план действий по членству в НАТО. За постановление проголосовали 284 нардепа.

Также сообщалось, что министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Россия напала на Грузию и Украину из-за нерешительности НАТО.