Пристайко: Росія напала на Україну та Грузію через нерішучість НАТО

Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

Глава МЗС України виступив в Лондоні під час саміту НАТО

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що в Північноатлантичному альянсі (НАТО) допустили велику помилку на саміті в Бухаресті, коли відтермінували вступ України і Грузії в Альянс. Про це він сказав на конференції NATO Engages в Лондоні напередодні зустрічі лідерів країн-членів НАТО, передає РБК-Україна.

За його словами, нерішучість НАТО дозволила Москві спочатку вторгнутися в Грузію, а шість років потому - вже в Україну.

“Мені знадобився час, в дипломатичний спосіб висловити: те, що відбулося в Бухаресті (на саміті в 2008 році - ред), на мою думку, було великою помилкою. Спочатку нам було обіцяно членство, потім була ідея щодо Плану дій щодо членства України і Грузії. Минуло більше 10 років, і нас не запросили ні до дорожньої карти, ні до членства. Я вважаю, що нерішучість НАТО дозволила Москві спочатку вторгнутися в Грузію, а шість років потому - вже в Україну", - підкреслив міністр.

Нагадаємо, Пристайко заявив, що Україна наполягає на тому, що переговори в нормандському форматі не повинні призвести до поступок по ряду напрямків.

Як повідомляло РБК-Україна, Пристайко заявив, що Україна захищає східний фланг НАТО. За словами Пристайко, Україна здатна самостійно захищати свої території.