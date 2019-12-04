ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Україна заплатить НАТО 850 тис. євро за приміщення в штаб-квартирі

Новини » Політика     04.12.2019 - 12:07
Україна заплатить НАТО 850 тис. євро за приміщення в штаб-квартирі
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Це дозволить Україні отримати приміщення в штаб-квартирі альянсу

Україна здійснить добровільний внесок України в бюджет НАТО за приміщення в штаб-квартирі альянсу. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Розміру внеску становитиме 850 тисяч євро, що дозволить Україні отримати приміщення в штаб-квартирі НАТО.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що Росія напала на Грузію та Україну з-за нерішучості НАТО. Він підкреслив, що в НАТО допустили велику помилку на саміті в Бухаресті, коли відтермінували вступ України та Грузії в альянс. За словами Пристайко, Україна здатна самостійно захищати свої території, а зараз вона захищає східний фланг НАТО від російської агресії.

Також РБК-Україна писало, що НАТО допоможе країнам Балтії та Польщі в разі нападу Росії. За словами глави альянсу Йенса Столтенберга, НАТО подає Москві "сильний сигнал", коли дислокує в Польщі та країнах Балтії своїх військовослужбовців. Він додав, що Альянс готовий захистити ці країни в разі нападу з боку РФ. Водночас він заявив, що НАТО не розглядає РФ як ворога.

Також повідомлялося, що Рада закликала Зеленського забезпечити у грудні подачу заявки на план дій щодо членства в НАТО. За постанову проголосували 284 нардепи.

Пристайко: Росія напала на Україну та Грузію через нерішучість НАТО Пристайко заявив, що Україна захищає східний фланг НАТО
Новини України НАТО
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся