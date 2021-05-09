Військові США затримали судно з партією російської зброї
Американські військові затримали в Аравійському морі судно з російською зброєю. На судні виявили російські протитанкові ракети, а також китайські штурмові гвинтівки, кулемети і гранатомети.
Про це повідомляє на своїй сторінці у Twitter п'ятий флот ВМС США.
Судно затримав крейсер USS Monterey ВМС США. На судні без розпізнавальних знаків знаходилася велика партія зброї.
Фото: американці затримали судно з російською зброєю (twitter.com/US5thFleet)
Американські військові вилучили десятки російських протитанкових керованих ракет, тисячі китайських штурмових гвинтівок, сотні кулеметів, снайперських гвинтівок і гранатометів, а також оптичні приціли.
Thousands of illicit weapons interdicted by guided-missile cruiser @USSMonterey (CG 61) from a stateless dhow in international waters of the North Arabian Sea on May 6-7.— U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) May 8, 2021
Cache of weapons included advanced Russian-made anti-tank guided missiles & Chinese Type 56 assault rifles. pic.twitter.com/07Fv92vbrV
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