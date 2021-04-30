Наєв про ситуацію на кордоні: загрози вторнення Росії в Україну поки немає
Наразі ситуація на кордоні України не передбачає вторгнення з боку РФ. Такої загрози немає.
Про це заявив командувач об’єднаних сил ЗС України Сергії Наєв в інтерв'ю Арміяінформ.
Водночас, він пояснив, що по всіх напрямках навколо державного кордону, по всій протяжності є небезпека і відповідна загроза.
"Але загроза має певну ступінь, є безпосередня загроза, є потенційна загроза. Тому, небезпека військовою мовою є навколо державного кордону завжди, але рівень загрози на даний час не несе за собою безпосередньо загрозу вторгнення на територію України", - сказав Наєв.
Також він додав, що у разі необхідності захищати територію України, планують залучати лише Збройні сили України та інші складові вітчизняних сил безпеки і оборони.
"Інших сил, у тому числі держав наших партнерів, там не передбачено. Ми завжди розраховуємо лише на власні сили", - сказав він.
Раніше Олексій Рєзніков заявляв, що не буде повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Москва продовжує "грати м'язами".
Нагадаємо, міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив про відведення військ з окупованого Криму та східного кордону України.
Водночас, президент України Володимир Зеленський заявив, що залишається напоготові.