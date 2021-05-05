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В Україні оцінили можливість вторгнення Росії з Криму

Новость на русском → Київ, Середа 05 травня 2021 09:15
В Україні оцінили можливість вторгнення Росії з Криму Фото: голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко (dpsu.gov.ua)
Автор: Анастасія Рокитна

Загроза наступу Росії з території тимчасово окупованого Криму існує. Втім, стратегічні замисли військово-політичного керівництва РФ невідомі.

Про це заявив в інтерв'ю РБК-Україна голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко.

За його словами, можна констатувати факти про зосередження в тому чи іншому місці певних угруповань ЗС РФ, але що планує російське керівництво невідомо.

"Чисто теоретично така можливість існує, це угруповання може розпочати вторгнення на територію України з території тимчасово окупованого Криму", - повідомив він.

Дейнеко, разом з тим, зазначив, що відведення військ почалось.

"Але ж до цього було і нарощення тих сил, які вже були. Ви ж розумієте, що не можна одномоментно вивести таку кількість військовослужбовців, таку кількість зброї і військової техніки", - зазначив він.

Нагадаємо, командувач об’єднаних сил ЗС України Сергії Наєв заявив, що загрози вторнення Росії в Україну поки немає.

Раніше міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив про відведення військ з окупованого Криму та східного кордону України.

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