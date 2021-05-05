В Україні оцінили можливість вторгнення Росії з Криму
Загроза наступу Росії з території тимчасово окупованого Криму існує. Втім, стратегічні замисли військово-політичного керівництва РФ невідомі.
Про це заявив в інтерв'ю РБК-Україна голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко.
За його словами, можна констатувати факти про зосередження в тому чи іншому місці певних угруповань ЗС РФ, але що планує російське керівництво невідомо.
"Чисто теоретично така можливість існує, це угруповання може розпочати вторгнення на територію України з території тимчасово окупованого Криму", - повідомив він.
Дейнеко, разом з тим, зазначив, що відведення військ почалось.
"Але ж до цього було і нарощення тих сил, які вже були. Ви ж розумієте, що не можна одномоментно вивести таку кількість військовослужбовців, таку кількість зброї і військової техніки", - зазначив він.
Нагадаємо, командувач об’єднаних сил ЗС України Сергії Наєв заявив, що загрози вторнення Росії в Україну поки немає.
Раніше міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив про відведення військ з окупованого Криму та східного кордону України.