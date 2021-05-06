У США пояснили, чому Путін розгорнув війська біля кордонів України

У Сполучених Штатах Америки пояснили розгортання військ Росії біля українського кордону . Так президент Росії Володимир Путін хоче показати себе, особливо перед президентом США Джо Байденом.

Деякі американські посадовці вважають, що розгортання військ направлено на те, щоб "спіймати на блефі Сполучені Штати і Європу - і прояснити для Києва межі підтримки Заходу". Як пише NYT, так Росія хоче викликати реакцію Заходу, але реакцію, яка не виправдає надій українського уряду.

“Можливо, Росія вже досягла цієї мети. Сполучені Штати заявили, що готові ввести нові санкції проти Москви, і висловили рішучу підтримку Україні. Але адміністрація Байдена не зробила жодних кроків для просування до членства в НАТО або значного збільшення військової допомоги Києву", - вказують автори статті.

Втім, американські офіційні особи вважають, що вони як і раніше не впевнені, які саме цілі нарощування військ Путіна і його рішення не доводити до кінця оголошення про виведення військ.

Крім того, водопостачання Криму залишається ключовим моментом, пише видання. В Пентагоні вважають, що вторгнення в систему водопостачання залишається реальною загрозою.

Але проблема з водою назріває вже сім років, і Росія ніколи не робила таких кроків, щоб захопити контроль над водопостачанням, зазначають журналісти.