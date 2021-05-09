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Военные США задержали судно с партией российского оружия

Новина українською → Вашингтон, Воскресенье 09 мая 2021 10:23
Военные США задержали судно с партией российского оружия Фото: американцы задержали судно с российским оружием (фото twitter.com/US5thFleet)
Автор: Анастасия Рокитна

Американские военные задержали в Аравийском море судно с российским оружием. На судне обнаружили российские противотанковые ракеты, а также китайские штурмовые винтовки, пулеметы и гранатометы.

Об этом сообщает на своей странице в Twitter пятый флот ВМС США.

Судно задержал крейсер USS Monterey ВМС США. На судне без опознавательных знаков находилась крупная партия оружия.

Военные США задержали судно с партией российского оружияФото: американцы задержали судно с российским оружием (twitter.com/US5thFleet)

Американские военные изъяли десятки российских противотанковых управляемых ракет, тысячи китайских штурмовых винтовок, сотни пулеметов, снайперских винтовок и гранатометов, а также оптические прицелы.

Напомним, в США объяснили, почему Владимир Путин развернул войска у границ Украины.

Отметим, что в Госпогранслужбе Украины оценили возможность вторжения России из Крыма.

Ранее командующий Объединенных сил ВС Украины Сергей Наев заявил, что угрозы вторжения России в Украину пока нет.

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