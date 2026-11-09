Трамп намекнул, что границы Украины могут измениться в рамках мирной сделки

Президент США Дональд Трамп заявил, что уже скоро может быть достигнута мирная сделка по завершению войны в Украине. При этом он намекнул, что границы государства могут измениться.

Что мешает закончить войну

Во время беседы журналист отметил, что Трамп пройдя во власть обещал добиться мира в Украине, однако война продолжается. В связи с этим ведущий спросил, что является главным препятствием на пути к миру.

"Ненависть между Зеленским и Путиным... Если бы я был президентом, эта война никогда бы не началась. Никаких шансов. Но она началась, поэтому я унаследовал эту войну. Я считаю, что мы очень близки к заключению сделки", - ответил Трамп.

Отношения с Зеленским и Путиным

На вопрос, кому лидер США доверяет больше - президенту Украины Владимиру Зеленскому или диктатору РФ Владимиру Путину, Трамп предпочел не отвечать. Однако он сказал, что у него хорошие отношения с обоими лидерами и у них будет встреча (но речь судя по всему о переговорах Украины, США и РФ в Абу-Даби, назначенных на 10-11 ноября).

Далее Трамп сказал, что единственная причина по которой война закончится - это лично он. На вопрос, не является ли ненависть Зеленского более понятной, так как это Россия вторглась в Украину, ответ был следующий:

"Ну, это понятно, но все это было очень-очень... Когда у них произошла первая встреча, Россия столкнулась с проявлением большого неуважения. Поэтому я не буду ничего говорить... За все четыре года моего президентства (речь о первом сроке с 2016 по 2020 годы) эта война так и не началась. И она никогда бы не началась, хотя Путин очень сильно этого хотел", - заявил глава Белого дома.

Водит ли Путин Трампа за нос

У лидера США также спросили, не думает ли он, что Путин его водит за нос, на что Трамп ответил отрицательно. На упрек, что он снова говорит о скором достижении мира, но по итогу, судя по всему, именно Путин является препятствием к этому, а также на замечания журналиста по поводу прекращения помощи Украине и дизельной сделки с РФ - Трамп сразу же обозначил свою жесткую позицию.

"Никто не был жестче по отношению к России, чем я... Посмотрите, что я сделал с ними в торговле, какие санкции и ввел и все остальное... Я не снимал санкции с дизельного топлива. Я позволил России поставлять не нам, а всему миру тысячи и тысячи баррелей нефти и дизельного топлива, в которых мир нуждался... Посмотрите, что я сделал. Есть старая фраза "Обама дал им (Украине - ред.) простыни", а я дал им противотанковые средства, и тысячи единиц такого оружия", - подчеркнул президент США.

Поставляют ли США оружие Украине

Учитывая такой ответ Трампа, ведущий отметил, что сейчас Украина получает оружие от Европы. Но глава Белого дома сразу же возразил, заявив, что поставляют оружие Штаты, но платит за него теперь Европа.

"Я передаю оружие Европе, продаю его по полной цене, и они нам платят. Более того, мне было очень жаль, что (Байден выделил Украине - ред.) 350 млрд долларов, потому что я считал это невероятно глупым решением. У Европы есть деньги. Европа могла бы заплатить, но никто об этом не попросил. Поэтому мы просто передавали оружие за оружием, снова и снова, и сами обеспечивали поставки. И, кстати, у Украины хватило мужества использовать это оружие, потому что для этого тоже нужна смелость. И украинцы показали себя очень грозной силой. Но у них было лучшее оружие на Земле, а мы ничего не получили взамен", - сказал Трамп.

Намек на изменение границ Украины по итогам войны

Возвращаясь к мирной сделке, Трамп вновь заявил, что она будет достигнута уже скоро. Более того, судя по всему, президент США намекнул, что Украина по итогу завершения войны и сделки может измениться в территориальном плане. По крайней мере, таков был его ответ на вопрос, рассчитывает ли он, что "все закончится сохранением свободной и независимой Украины".

"Думаю, у нас будет сделка, и я думаю, что это произойдет. В итоге Украина будет иметь несколько другие очертания. Послушайте, этой войны вообще не должно было быть. Если бы я был президентом, она никогда бы не началась", - сказал американский лидер.

Ограничение Starlink для Украины

Еще одной темой интервью стал инцидент с ограничением скорости Starlink и Starshield для Украины. На вопрос, кто на самом деле контролирует эту систему в зоне боевых действий - он или миллиардер Илон Маск - Трамп ответил, что ничего не знает и что это точно был не он, и вряд ли это был Маск.

"Не было доказано, что скорость действительно снижали. В этой войне много лжи. Но я знаю одно: когда я об этом услышал, скорость снова повысили", - резюмировал глава Белого дома.