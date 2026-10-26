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Военное положение и мобилизацию в Украине снова продлят: новые сроки

08:55 26.10.2026 Пн
2 мин
aimg Мария Кучерявец
Фото: в Украине снова продолжат военное положение и мобилизацию (Getty Images)

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты, предусматривающие продление срока действия военного положения и проведение общей мобилизации в Украине еще на 90 суток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проекты 16182 и 16183 соответственно.

Согласно документам, действие особого правового режима и мобилизационных мер предлагается продлить еще на 90 суток - до 28 января 2027 года.

Инициатива уже передана на рассмотрение профильных комитетов и ВР. После положительного голосования народных депутатов это станет уже 21 решением о продолжении военного положения с начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года.

Что нужно знать о мобилизации и военном положении

Военное положение - это особый правовой режим, вводимый для обеспечения обороны страны, защиты гражданского населения и критической инфраструктуры от агрессора.

Общая мобилизация предполагает перевод экономики, органов власти и военных структур на функционирование в условиях особого периода.

Кто подлежит призыву: военнообязанные мужчины от 25 до 60 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие оснований для отсрочки или бронирования.

Мужчины от 18 до 25 лет подлежат мобилизации только в исключительных, определенных законом случаях или могут присоединиться к рядам ВСУ добровольно по контракту.

Женщины, состоящие на военном учете, привлекаются к службе или работам по обороне исключительно по собственному желанию.

Напомним, в недавнем интервью президент Владимир Зеленский заявил, что хочет сберечь армию численностью 800 тысяч военных.

Также мы писали, что Кабмин изменил правила бронирования военнообязанных от мобилизации.

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